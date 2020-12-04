Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Лежачий светофор на пересечении ул. Горького и Московской не вернется

Печать

Больше пензенцам не удастся понять, переходить дорогу или нет, глядя под ноги. Появилась информация, что наземный светофор на пресечении улиц Горького и Московской к жизни уже не вернется.

Лежачая конструкция перестала светиться еще в 2019 году. Она часто ломалась, очередное ЧП случилось в июле. Виктор Кувайцев, который был тогда главой администрации Пензы, говорил, что все починят.

«Комплектующие заказали. Как только материал придет, то все восстановится и светофор будет работать в том же режиме», - утверждал он.

Но уже тогда к светящейся полосе на брусчатке чиновник относился скептически. Два года работы светофора показали: для Пензы он не подходит. На место, где расположена конструкция, часто заезжала спецтехника, да и резкие перепады погоды для объекта оказались губительными.

В 2020-м решили, что тратить деньги на очередной ремонт не будут - повреждения серьезны. Восстановлению лежачий светофор не подлежит. Многие прохожие согласны.

«В принципе, нормально переходить, сейчас же стоит светофор», - отметила женщина.

«Это бесполезная трата денег. С левой и с правой стороны есть светофоры. Голову на 30 градусов повернул - и тебе все видно», - рассказал мужчина.

«Думаю, нужен, если люди плохо видят», - подчеркнул молодой человек.

«Честно говоря, я здесь мало хожу, поэтому меня устраивает один светофор. Мне без разницы», - сообщила горожанка.

Объект появился в Пензе в 2017 году, стоил он более миллиона рублей. Большинство горожан относились к светофору не как к полезному устройству, а как к местной достопримечательности. Между тем чиновники изначально хотели купить несколько таких конструкций и установить в разных местах города.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Главное деньги вовремя освоены?

Гость||

Со всеми работами этот светофор обошёлся казне в 1,5 миллиона рублей. Вычесть эти полтора миллиона с тех чиновников, кто причастен к его установке, в следующий раз может подумают, покупать ли ещё бесполезную дорогостоящую игрушку или направить деньги на действительно нужные дела

Гость||

Гость писал(a):

Со всеми работами этот светофор обошёлся казне в 1,5 миллиона рублей. Вычесть эти полтора миллиона с тех чиновников, кто причастен к его установке, в следующий раз может подумают, покупать ли ещё бесполезную дорогостоящую игрушку или направить деньги на действительно нужные дела
Поддерживаю

Гость||

Гость писал(a):

Со всеми работами этот светофор обошёлся казне в 1,5 миллиона рублей. Вычесть эти полтора миллиона с тех чиновников, кто причастен к его установке,
Пусть Кувайцев и Агамагомедов компенсируют бюджету свой ,возможно намеренный просчёт.

Гость||

Такой светофор работает в Саранске.

Гость||

Не свои деньги транжирят. Это вам не Турция. Вычесть и уволить. Еще и фонтаны им нахрен то.

Гость||

Делишки Кувайца живут и процветают.

Гость||

"Лежачий светофор .............не вернется"

А Карлсон возвращался, помнится.

Гость||

Гость писал(a):

Со всеми работами этот светофор обошёлся казне в 1,5 миллиона рублей. Вычесть эти полтора миллиона с тех чиновников, кто причастен к его установке, в следующий раз может подумают, покупать ли ещё бесполезную дорогостоящую игрушку или направить деньги на действительно нужные дела
Сколько распилили и откатили?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Со всеми работами этот светофор обошёлся казне в 1,5 миллиона рублей. Вычесть эти полтора миллиона с тех чиновников, кто причастен к его установке, в следующий раз может подумают, покупать ли ещё бесполезную дорогостоящую игрушку или направить деньги на действительно нужные дела
Сколько распилили и откатили?
Да ляма 3, не больше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте