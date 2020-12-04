Лежачий светофор на пересечении ул. Горького и Московской не вернется

04.12.2020 | 18:55

Больше пензенцам не удастся понять, переходить дорогу или нет, глядя под ноги. Появилась информация, что наземный светофор на пресечении улиц Горького и Московской к жизни уже не вернется.

Лежачая конструкция перестала светиться еще в 2019 году. Она часто ломалась, очередное ЧП случилось в июле. Виктор Кувайцев, который был тогда главой администрации Пензы, говорил, что все починят.

«Комплектующие заказали. Как только материал придет, то все восстановится и светофор будет работать в том же режиме», - утверждал он.

Но уже тогда к светящейся полосе на брусчатке чиновник относился скептически. Два года работы светофора показали: для Пензы он не подходит. На место, где расположена конструкция, часто заезжала спецтехника, да и резкие перепады погоды для объекта оказались губительными.

В 2020-м решили, что тратить деньги на очередной ремонт не будут - повреждения серьезны. Восстановлению лежачий светофор не подлежит. Многие прохожие согласны.

«В принципе, нормально переходить, сейчас же стоит светофор», - отметила женщина.

«Это бесполезная трата денег. С левой и с правой стороны есть светофоры. Голову на 30 градусов повернул - и тебе все видно», - рассказал мужчина.

«Думаю, нужен, если люди плохо видят», - подчеркнул молодой человек.

«Честно говоря, я здесь мало хожу, поэтому меня устраивает один светофор. Мне без разницы», - сообщила горожанка.

Объект появился в Пензе в 2017 году, стоил он более миллиона рублей. Большинство горожан относились к светофору не как к полезному устройству, а как к местной достопримечательности. Между тем чиновники изначально хотели купить несколько таких конструкций и установить в разных местах города.