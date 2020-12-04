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Общество

Для читателей портала PenzaInform.ru вышел свежий дайджест новостей недели

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По традиции редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех самых обсуждаемых новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о мокшанском детдоме, в котором после жалоб уволили директора.

Воспитанники записали видео, где заявили: Заур Иванов бьет их, оскорбляет, унижает и хвалится, что ему за это ничего не будет.

По итогам служебной проверки руководителя уволили. Сам он обвинения опроверг, пояснив, что дети слишком обидчивые.

Возбуждено уголовное дело.

Во второй новости Иван Белозерцев высказал свое мнение о кентавре. Оказывается, главе региона он не понравился.

Неоднозначную скульптуру установили на Фонтанной площади перед Днем города.

Губернатор признал, что место для объекта выбрали не совсем удачное. И хоть этот шедевр Белозерцев не оценил, он призвал творцов создавать больше арт-объектов, в особенности для малых городов.

Третий сюжет рассказывает, что в течение осени в Пензенской области от COVID-19 официально умерли 134 человека.

За это время коронавирусом заразились 11 752 человека, то есть более половины всех заболевших с начала пандемии.

В тот же период COVID-19 обнаружили у 1 014 детей.

Жертвами инфекции официально стали 134 человека: 70 женщин и 64 мужчины.

Умирают и медики. В регионе расследуют смерть 24 работников системы здравоохранения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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