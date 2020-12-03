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Общество

В Пензе в память о Неизвестном солдате подсветили здания и мемориалы

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Улетающие в вечность журавли - символ Дня Неизвестного солдата. В честь памятной даты в Пензе подсветили несколько архитектурных объектов, среди них - и мемориальный комплекс напротив памятника Победы. С наступлением темноты птицы как будто ожили.

«Двигаются они в сторону стелы, опоясанной георгиевской лентой. Стела как раз выражает нашу признательность неизвестным солдатам, которые погибли в войне, защищая Родину и принеся мир в страну», - сообщил руководитель рекламного агентства Александр Галкин.

Более 187 тысяч имен солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны, хранится в пензенской Книге памяти. Около половины из них до сих пор числится пропавшими без вести.

«За 10 лет, как работает наш сайт, удалось уточнить судьбу только около 35 тысяч имен. Если учитывать, что на фронты были призваны около 300 тысяч пензяков, то это работы где-то на 100 лет», - отметил администратор сайта Всенародной книги памяти Пензенской области Сергей Дворянкин.

Один из самых высоких объектов в городе, телевышка на Западной Поляне в памятный вечер переливалась желтыми и красными цветами. В рамках акции «Свет памяти» засияли фасады здания правительства Пензенской области и одного из торговых центров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А решение выкинуть Стелу героям ВОВ и Труда с Советской площади в силе или одумались власть имущие?

Имя: Гость
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