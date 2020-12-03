В Пензе изъяли из продажи почти 4 000 пар немаркированной обуви

В Пензе из магазинов недорогих товаров изъяли несколько тысяч пар обуви. Такая суровая мера была принята из-за того, что c 1 июля в России маркировка стала обязательной для лекарств, обуви и табака. Однако на этих туфлях, кроссовках и ботинках необходимой информации не оказалось.
Первые рейды прошли в октябре в магазинах сети «Смешные цены». Одна партия продукции китайского производства была изъята в торговой точке на улице Чехова, 15, вторая - в магазине на ул. Центральной, 1. Всего с продажи было снято 66 пар на сумму 28 500 рублей.
Решение Первомайского районного суда Пензы по этому конфискату уже вынесено: индивидуальный предприниматель, торговавший немаркированной обувью, оштрафован на 7 000 рублей, а сам товар будет уничтожен, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора,
В Саратовской таможне порталу PenzaInform.ru рассказали еще об одном факте изъятия крупной партии аналогичной продукции.
«В конце ноября в Пензе мобильная группа таможенников вместе с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора осмотрела помещения и территорию одного из магазинов и выявила обувь в разнообразном ассортименте, разных артикулов и размеров без маркировки средствами идентификации в количестве 3 736 пар», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Товар изъят из оборота и арестован. Его стоимость предстоит определить специалистам. Возбуждено административное дело.
фото пресс-службы Саратовской таможни
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