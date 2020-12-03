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Общество

В Пензе изъяли из продажи почти 4 000 пар немаркированной обуви

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В Пензе из магазинов недорогих товаров изъяли несколько тысяч пар обуви. Такая суровая мера была принята из-за того, что c 1 июля в России маркировка стала обязательной для лекарств, обуви и табака. Однако на этих туфлях, кроссовках и ботинках необходимой информации не оказалось.

Первые рейды прошли в октябре в магазинах сети «Смешные цены». Одна партия продукции китайского производства была изъята в торговой точке на улице Чехова, 15, вторая - в магазине на ул. Центральной, 1. Всего с продажи было снято 66 пар на сумму 28 500 рублей.

Решение Первомайского районного суда Пензы по этому конфискату уже вынесено: индивидуальный предприниматель, торговавший немаркированной обувью, оштрафован на 7 000 рублей, а сам товар будет уничтожен, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора,

В Саратовской таможне порталу PenzaInform.ru рассказали еще об одном факте изъятия крупной партии аналогичной продукции.

«В конце ноября в Пензе мобильная группа таможенников вместе с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора осмотрела помещения и территорию одного из магазинов и выявила обувь в разнообразном ассортименте, разных артикулов и размеров без маркировки средствами идентификации в количестве 3 736 пар», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар изъят из оборота и арестован. Его стоимость предстоит определить специалистам. Возбуждено административное дело.

фото пресс-службы Саратовской таможни

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Источник — фото пресс-службы Саратовской таможни
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Гость||

Иш чё удумали холопы, дешёвую обувь они продают, на обувь нужно месяцами теперь копить, чтоб копеечку олегарху отстегнуть! Всех холопов высечь

Гость||

В Пензе около Лиры пожар серьёзный.

Имя: Гость
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