В одном из районов области за сутки выявили почти 40 зараженных

03.12.2020 | 13:39

Среди нововыявленных ковидных больных (их 171) детей нет. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил оперативный штаб Пензенской области.

Большинство зараженных, как обычно, жители Пензы (86 человек). 37 инфицированных из Пензенского района, 13 - из Иссинского, 12 - из Башмаковского, 11 - из Сердобского, 6 - из Шемышейского, 5 - из города Заречного, 1 - из Лунинского района.

Находятся под наблюдением 6 464 человека, снято с наблюдения - 50 056, уточнили в оперштбе.

За сутки на коронавирус обследовали 3 742 человека. Суммарный охват тестированием составляет 35,97% от общей численности населения региона.

В целом за период пандемии COVID-19 выявили у 20 722 пензенцев, в том числе 1 481 несовершеннолетнего. Количество умерших достигло 249, тех, кто перенес инфекцию, - 17 856.