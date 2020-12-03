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Общество

В одном из районов области за сутки выявили почти 40 зараженных

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Среди нововыявленных ковидных больных (их 171) детей нет. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил оперативный штаб Пензенской области.

Большинство зараженных, как обычно, жители Пензы (86 человек). 37 инфицированных из Пензенского района, 13 - из Иссинского, 12 - из Башмаковского, 11 - из Сердобского, 6 - из Шемышейского, 5 - из города Заречного, 1 - из Лунинского района.

Находятся под наблюдением 6 464 человека, снято с наблюдения - 50 056, уточнили в оперштбе.

За сутки на коронавирус обследовали 3 742 человека. Суммарный охват тестированием составляет 35,97% от общей численности населения региона.

В целом за период пандемии COVID-19 выявили у 20 722 пензенцев, в том числе 1 481 несовершеннолетнего. Количество умерших достигло 249, тех, кто перенес инфекцию, - 17 856.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Башмаково наше наконец статистика не обошла. А то врали, врали...

Гость||

зато по ломову никого сегодня...а вчера 22.....их в разы больше

Гость||

в Каменке каждый день по 20-30 человек,но в статистике нет ни одного

Гость||

На Шемышейку все пишут, как по голосованию. 99,9%.

Гость||

Башмаки лидеры во всем!!!!!

Гость||

В Белинском районе в селе Ершово люди болеют!Взяли мазки!Всем заболевшим скорейшего здоровья!Берегите люди себя и своих близких!Самое главное-не падайте духом!

Имя: Гость
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