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Общество

В областной детской больнице прием в корпусе педиатрии начнется в январе

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В Пензе завершается капитальный ремонт педиатрического корпуса детской областной больницы имени Н. Ф. Филатова.

В 2020 году на модернизацию лечебного учреждения из федерального бюджета было направлено 330 млн рублей. Средства выделили для реконструкции двух корпусов и строительства теплого перехода между ними.

При этом общая сумма финансирования составила более 540 млн: 280 млн - для строительных и монтажных работ, 260 млн - для оснащения больницы современным медицинским оборудованием.

Хирургический корпус уже отремонтирован, переход открыли в октябре.

«Прием маленьких пациентов в обновленные условия отремонтированного педиатрического корпуса ожидается в начале января 2021 года», - сообщается на странице Министерства здравоохранения Пензенской области в Instagram.

Предварительно в корпусе должны пройти санитарно-эпидемиологические мероприятия. В отделениях установят оборудование и новую мебель, сообщается в посте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/minzdravpenza/
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