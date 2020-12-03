В областной детской больнице прием в корпусе педиатрии начнется в январе

03.12.2020 | 10:29

В Пензе завершается капитальный ремонт педиатрического корпуса детской областной больницы имени Н. Ф. Филатова.

В 2020 году на модернизацию лечебного учреждения из федерального бюджета было направлено 330 млн рублей. Средства выделили для реконструкции двух корпусов и строительства теплого перехода между ними.

При этом общая сумма финансирования составила более 540 млн: 280 млн - для строительных и монтажных работ, 260 млн - для оснащения больницы современным медицинским оборудованием.

Хирургический корпус уже отремонтирован, переход открыли в октябре.

«Прием маленьких пациентов в обновленные условия отремонтированного педиатрического корпуса ожидается в начале января 2021 года», - сообщается на странице Министерства здравоохранения Пензенской области в Instagram.

Предварительно в корпусе должны пройти санитарно-эпидемиологические мероприятия. В отделениях установят оборудование и новую мебель, сообщается в посте.