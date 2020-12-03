В Нижнем Ломове на экзамене в МРЭО ГИБДД сделали неожиданную находку

03.12.2020 | 17:12

В Нижнем Ломове 23-летнего жителя Городищенского района поймали на использовании технических средств при сдаче теоретической части экзамена на права в МРЭО ГИБДД.

Выдало молодого мужчину необычное поведение. Присутствовавший на испытаниях инспектор заметил, что сельчанин постоянно расстегивал и застегивал замок на свитере.

Когда пришло время сдавать тест, инспектор подошел к экзаменующемуся и попросил расстегнуть одежду. Тот вынужден был подчиниться. Выяснилось, что к груди молодого человека прикреплена камера, кроме того, у него имелись и микронаушники.

На место немедленно вызвали оперативников, а аппаратуру у тестируемого изъяли.

Позже сельчанин пояснил правоохранителям, что был не уверен в своих знаниях и поэтому обратился за помощью. Незнакомцы за вознаграждение в 45 000 рублей дали ему необходимые технические средства и отправили на экзамен. Сами же они сидели в машине рядом со зданием МРЭО ГИБДД и могли через камеру, подключенную к ноутбуку, наблюдать за тем, какие вопросы есть в тесте, и давать клиенту правильные ответы через микронаушники.

«В настоящее время по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.