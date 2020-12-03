Сетевое издание|18+|Четверг|3 дек 2020|17:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Нижнем Ломове на экзамене в МРЭО ГИБДД сделали неожиданную находку

Печать

В Нижнем Ломове 23-летнего жителя Городищенского района поймали на использовании технических средств при сдаче теоретической части экзамена на права в МРЭО ГИБДД.

Выдало молодого мужчину необычное поведение. Присутствовавший на испытаниях инспектор заметил, что сельчанин постоянно расстегивал и застегивал замок на свитере.

Когда пришло время сдавать тест, инспектор подошел к экзаменующемуся и попросил расстегнуть одежду. Тот вынужден был подчиниться. Выяснилось, что к груди молодого человека прикреплена камера, кроме того, у него имелись и микронаушники.

На место немедленно вызвали оперативников, а аппаратуру у тестируемого изъяли.

Позже сельчанин пояснил правоохранителям, что был не уверен в своих знаниях и поэтому обратился за помощью. Незнакомцы за вознаграждение в 45 000 рублей дали ему необходимые технические средства и отправили на экзамен. Сами же они сидели в машине рядом со зданием МРЭО ГИБДД и могли через камеру, подключенную к ноутбуку, наблюдать за тем, какие вопросы есть в тесте, и давать клиенту правильные ответы через микронаушники.

«В настоящее время по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Придурок!!!

Гость||

Это каким нужно быть имбецилом чтобы не выучить билеты ПДД? Таких нельзя никогда допускать до руля.

Гость||

Профессор конечно лопух, но аппаратура при нем )

Гость||

Гость писал(a):

Это каким нужно быть имбецилом чтобы не выучить билеты ПДД? Таких нельзя никогда допускать до руля.
Да сами же пэдэшники и организовали дурачку "помощь"

Гость||

Гость писал(a):

Это каким нужно быть имбецилом чтобы не выучить билеты ПДД?
зачем эту чепуху учить,когла за какие то 45 тыщ можно ничего не делать

Гость||

да за 45 штук они сами бы привезли права домой.опять срубают галочку

Гость||

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/secro

Гость||

Модератор, ау!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте