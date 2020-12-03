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Общество

В честь Дня Неизвестного солдата в Пензе провели уроки памяти

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На таких занятиях не ставят оценок и возраст учителей и учеников не имеет значения. Урок памяти - это возможность рассказать новому поколению о защитниках Отечества, которые погибли за Родину и похоронены под обелисками с надписью «Неизвестный солдат».

«Таких очень много. Даже если возьмем Пензенскую область, то без вести пропавших - около 98 000 человек. И если мы возьмем статистику поискового движения в Пензенской области, то 90% имен не удалось установить, потому что при бойцах не было никаких артефактов, позволяющих это сделать», - сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

В День Неизвестного солдата (он отмечается в России 3 декабря) в учебных заведениях прошли уроки памяти. Один из них провели в музее находок поисковых отрядов Пензенской области.

Студентам строительного колледжа рассказали о героях Великой Отечественной войны.

«Такие мероприятия надо проводить как можно чаще, они очень полезны для молодежи, ведь мы не должны забывать нашу историю. Это был великий подвиг нашего народа», - отметил студент Данила Загарин.

Активное участие в поисковом движении принимают сотни пензенских энтузиастов. Среди них - Яна Загребельная, возглавляющая поисковый отряд областного управления службы судебных приставов. В его рядах она оказалась по семейным обстоятельствам.

«Моя мама искала своего отца 75 лет. Мы отсылали запросы в различные организации и сделали все, что было возможным. Три года назад его нашли, открыли архивы, и мама получила письмо о том, что он скончался в концлагере Фалькенау на территории современной Польши», - сообщила Яна Загребельная.

«При помощи глубокой и серьезной поисковой работы можно проследить детальный путь, узнать место боя и даже скорректировать данные, которые передает не одно поколение. Например, узнать более точную дату смерти или конкретное место, деревушку, где, возможно, погиб предок», - объяснил директор Пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

На уроке памяти в колледже транспортных технологий представители поискового отряда «Буртасы» показали студентам редкие артефакты, найденные на местах сражений. В том числе и личные вещи бойцов, благодаря которым удается установить имена неизвестных солдат.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Интересно, кто-нибудь задал вопрос: " А почему он неизвестный? Почему в других странах таких солдат единицы, а в нашей - миллионы?"

Гость||

Не кощунствуй, паразит.

Имя: Гость
Комментарий:

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