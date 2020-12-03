Кузнечанам ответят на вопросы про бесплатные лекарства от коронавируса

03.12.2020 | 16:41

В Кузнецкой межрайонной больнице открылась горячая линия по обеспечению бесплатными медицинскими препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях.

Задать вопрос на эту тему и услышать ответ предлагают по телефону горячей линии больницы 8-937-434-37-93.

«Кроме того, можно написать обращение на официальную электронную почту mail@hospkuz.ru», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В ноябре на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, было выделено 9 млн рублей из областного бюджета и 49 млн - из федерального. Однако поставка некоторых препаратов в регион задержалась, поэтому болеющим на дому людям начали выдавать то, что есть, с последующим довозом поступающих лекарств.

В связи с этим губернатор Иван Белозерцев поручил организовать горячую линию по обеспечению лекарствами больных коронавирусом.

«На обращения нужно реагировать моментально. Если в поликлинике закончились лекарства, думайте, откуда их поставить. Нет в поликлинике - есть в больнице, на складе. Наши проблемы не должны интересовать людей. Есть решение президента об обеспечении лекарственным препаратами. Обеспечьте его исполнение!» - поручил глава региона.

А вот в Заречном бесплатными препаратами обеспечивают лишь тех, кому диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили совсем недавно. Пациентам, болеющим уже неделю и более, они не достанутся.