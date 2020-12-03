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Общество

ГК «Территория жизни» предлагает квартиры с выгодой до 540 тыс. рублей

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Группа компаний «Территория жизни» предлагает пензенцам воспользоватья двойной новогодней выгодой. До конца декабря 2020 года действуют акции «Платим ипотеку за вас!» и SMART-скидка на все проекты компании: ЖК «Лугометрия» и ЖК «Арбековская застава».

Если приобрести квартиру сейчас, то можно стать участником сразу двух новогодних предложений.

Застройщик напоминает, что в рамках акции «Платим ипотеку за вас!» предлагается максимальная компенсация платежей по ипотеке до 120 000 рублей. А по SMART-скидке максимальная сумма выгоды составит до 540 000 рублей при покупке 3-комнатной квартиры. О том, как выгодно купить жилье, можно узнать в офисах продаж.

Только в декабре доступна покупка жилья от ГК «Территория жизни» - лидера рейтинга «Топ застройщиков Пензенской области» с двойной выгодой.

Подробности акции «Платим ипотеку за вас!» и «SMART-скидка» есть на сайте территорияжизни.рф. Узнать о них можно и по телефону 203-000 или в офисах продаж ЖК «Лугометрия» на улице Ульяновской (напротив ТЦ “МЕГА”) и ЖК «Арбековская застава» на улице Генерала Глазунова, 7.

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