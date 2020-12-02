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Общество

Пензенские елки порадуют в Новый год жителей Пятигорска

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Пензенские хвойные деревья будут продавать в Пятигорске. Об этом сообщается на официальном сайте города-курорта.

Также ели и сосны в Пятигорск привезут из Перми, Екатеринбурга, Свердловской области, Казани и даже из Дании.Торговля откроется 15 декабря в восьми официальных точках.

Пензенские новогодние деревья пользуются популярностью в других регионах. Так, в прошлые годы они быстро расходились в Москве по цене от 1 000 рублей за метр. Также елки из Сурского края украшали дома жителей Евпатории. В Крыму ими торговали по цене от 300 до 500 рублей за метр.

В Пензе торговля хвойными деревьями разрешена с 1 по 31 декабря, однако фактически предприниматели планируют начать работу с 12-го. Они обещают, что цена сосны составит от 350 рублей за метр, ели - от 400.

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