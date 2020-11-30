В 2020 году пьяные пензенцы пошли на 50 особо тяжких преступлений

30.11.2020 | 09:42

С начала 2020 года, за период с января по октябрь включительно, в Пензенской области предварительно расследовали 2 763 преступления, на которые жители региона пошли в состоянии алкогольного опьянения.

Будучи нетрезвыми, пензенцы совершили 50 особо тяжких преступлений, 278 - тяжких, 431 - средней тяжести и 2 004 - небольшой тяжести.

В частности, это 662 кражи, 293 факта угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 192 случая умышленного причинения легкого вреда здоровью, 134 нарушения неприкосновенности жилища.

«Каждое пятое преступление - это управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Чаще всего пьяные преступления совершаются в Пензе, на областной центр их приходится более трети. 154 факта зафиксировали в Кузнецке, 139 - в Пензенском районе, 115 - в Каменском, 112 - в Сердобском и 107 - в Никольском.

«Наибольший удельный вес таких преступлений отмечен в Спасском (65,3%), Бековском (62,7%), Неверкинском (60,7%), Никольском (60,5%) и Белинском (60,0%) районах», - добавила Светлана Артамонова.

Находясь под воздействием наркотиков, жители региона пошли на 3 тяжких преступления, 4 средней тяжести и 18 небольшой тяжести (это нарушения правил дорожного движения).

За тот же период 2019 года в Пензенской области выявили 2 832 преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и 25 - наркотического.