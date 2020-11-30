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Общество

Названы фильмы и сериалы, попавшие в топ у кинозрителей Пензы

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Стало известно, какие фильмы и сериалы жители Пензенской области предпочитали смотреть в 2020 году. Эксперты телекома посчитали просмотры и составили рейтинг на основе данных сервиса «МегаФон ТВ».

Как оказалось, пензенские онлайн-зрители любят растягивать удовольствие и отдают однозначное предпочтение сериалам.

Больше половины (60%) предпочитаемого местными жителями контента сделано в России, в топ-10 по просмотрам зарубежных сериалов всего два фильма из десяти.

Это бессмертная сага о мечах и драконах «Игра престолов», которая заняла почетное второе место в рейтинге, и американский комедийный сериал «Друзья».

Первая и третья позиции у российского шоу «Содержанки» с историей о нелегких буднях столичной светской жизни и ТВ-шоу «Гранд», созданного на основе сверхпопулярного сериала «Кухня». Оба отличает хорошая сценарная работа и качественный актерский состав.

Если говорить о полнометражном кино, пропорции здесь совершенно противоположные: более 95% публики отдает предпочтение зарубежным кинофильмам. Единственный отечественный фильм - военная драма «Ржев» (8-е место в рейтинге).

В топ-10 на первых двух местах «неклассический» детектив «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом (экс Джеймс Бонд) и классический боевик с драками и погонями «Плохие парни навсегда». Роли отважных полицейских исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Среди киножанров лидируют наполненная спецэффектами фантастика (25%) и динамичные боевики (18%).

В скупом на события и развлечения 2020 году увеличивает спрос на домашний просмотр в хорошем качестве, который сейчас предоставляют онлайн-кинотеатры и сервисы по подписке.

«МегаФон ТВ» предлагает своим абонентам пакет «Кино по подписке», который доступен бесплатно на 3 дня. В него входят лучшие фильмы и сериалы: и отечественные, и зарубежные.

Кстати, за первое полугодие 2020 года число пользователей сервиса «МегаФон ТВ» в регионе увеличилось на 15% по сравнению с началом прошлого года.

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