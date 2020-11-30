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Общество

Губернатор назвал позорищем дома для переселенцев в Сурске

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В понедельник, 30 ноября, во время совещания, на котором оглашался состав правительства Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев затронул одну из больных тем.

Речь о домах, построенных в 2014 году в Сурске Городищенского района для расселения граждан из ветхого жилья.

«Позорище! Позорище! Теперь разгребаем. Кто-то принял, кто-то деньги стащил. Теперь проблему надо решать», - высказался он, комментируя очередное переназначение.

На то, что в новостройках невозможно жить, люди жаловались неоднократно. В мае 2017-го в отношении должностных лиц администрации Городищенского района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

В октябре 2017-го следствие предъявило обвинение бывшему главе администрации Городищенского района Геннадию Березину. Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий.

Участки под строительство выделялись конкретным лицам без проведения торгов, стоимость квадратного метра жилья была завышена, а мэрия Сурска приняла дома, построенные с нарушениями, и уплатила за 45 квартир. Были нарушены права не менее 37 граждан, а бюджету Сурска причинен ущерб в размере почти 16 млн рублей.

В апреле 2020-го качеством домов заинтересовался руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Люди неоднократно обращались к чиновникам, однако решения проблем до сих пор добиться не могут. Председатель следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе следственных действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан», - сообщалось на сайте СК России.

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Источник — фото Евгения Чекунова
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Гость||

И не только в Сурске, помять то короткая?

Гость||

А срок давности-то, тю-тю! Теперь можно про что угодно говорить, хочешь про запад, хочешь про америку, хочешь про телефоны...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Позорище! Позорище! Теперь разгребаем. Кто-то принял, кто-то деньги стащил. Теперь проблему надо решать», - высказался он, комментируя очередное переназначение.
Позорище точно,сам до 2015 года занимал должность председателя законодательного собрания Пензенской области ,все это время возглавлял Единую Россию,занимал должность губернатора с 25 мая 2015 года и ни разу до сегодняшнего дня не удосужился решить эту проблему,а ведь пострадавшие кому только не жаловались и ему,и в Единую Россию ,и т.д. Так почему же со стороны Белозерцева не было вообще ни какой реакции,ну прямо как с повышением цен на транспорт и на кап.ремонт .

Гость||

Куда ты раньше смотрел

Гость||

Губернатор у нас позорище.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Позорище! Позорище! Теперь разгребаем. Кто-то принял, кто-то деньги стащил. Теперь проблему надо решать», - высказался он, комментируя очередное переназначение.
Так почему же со стороны Белозерцева не было вообще ни какой реакции,ну прямо как с повышением цен на транспорт и на кап.ремонт .
Ну вы право как дети, вам уже не раз говорили, что губернатор у нас номинальный, посаженный на должность группой местных олигархических кланов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.11.2020 11:24|

А срок давности-то, тю-тю! Теперь можно про что угодно говорить, хочешь про запад, хочешь про америку, хочешь про телефоны...

ито верно

Гость||

А нефиг сюда переселяться!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Позорище! Позорище! Теперь разгребаем.
penzainform.ru писал(a):
«Позорище! Позорище! Теперь разгребаем.
Гость писал(a):
Гость|30.11.2020 11:29|

Позорище - это сам Иван.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вы право как дети, вам уже не раз говорили, что губернатор у нас номинальный, посаженный на должность группой местных олигархических кланов.
Если вы местный то должны знать ,что у нас давно один клан бочкарёвские,а он их ставленник и именно поэтому прикрывают весь этот беспредел.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за 45 квартир
penzainform.ru писал(a):
размере почти 16 млн рублей.
какие славные домишки

Гость||

Гость писал(a):

Позорище точно,сам до 2015 года занимал должность председателя законодательного собрания Пензенской области ,все это время возглавлял Единую Россию,занимал должность губернатора с 25 мая 2015 года и ни разу до сегодняшнего дня не удосужился решить эту проблему
ну что тут скажешь слов нет одни мысли и те матом

Гость||

Будка на площади Ленина лучше и капитальнее выглядит ,чем это.

Гость||

Главное ПОЗОРИЩЕ ЭТО ТЫ ИВАН.

Гость||

Иван а зачем вам столько Автомоек по пензе?

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Имя: Гость
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