Губернатор назвал позорищем дома для переселенцев в Сурске

30.11.2020 | 11:07

В понедельник, 30 ноября, во время совещания, на котором оглашался состав правительства Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев затронул одну из больных тем.

Речь о домах, построенных в 2014 году в Сурске Городищенского района для расселения граждан из ветхого жилья.

«Позорище! Позорище! Теперь разгребаем. Кто-то принял, кто-то деньги стащил. Теперь проблему надо решать», - высказался он, комментируя очередное переназначение.

На то, что в новостройках невозможно жить, люди жаловались неоднократно. В мае 2017-го в отношении должностных лиц администрации Городищенского района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

В октябре 2017-го следствие предъявило обвинение бывшему главе администрации Городищенского района Геннадию Березину. Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий.

Участки под строительство выделялись конкретным лицам без проведения торгов, стоимость квадратного метра жилья была завышена, а мэрия Сурска приняла дома, построенные с нарушениями, и уплатила за 45 квартир. Были нарушены права не менее 37 граждан, а бюджету Сурска причинен ущерб в размере почти 16 млн рублей.

В апреле 2020-го качеством домов заинтересовался руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Люди неоднократно обращались к чиновникам, однако решения проблем до сих пор добиться не могут. Председатель следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе следственных действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан», - сообщалось на сайте СК России.