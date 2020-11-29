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Общество

В Заречном сладкие подарки получат более 1 000 детей с нелегкой судьбой

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В Заречном 1 100 детей из семей, в которых среднедушевой доход на человека ниже прожиточного минимума, получат бесплатные новогодние подарки. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городской департамент социального развития.

Ранее врио министра труда, социального развития и демографии региона Алексей Качан сообщил, что всего в регионе насчитывается более 60 тысяч детей, которым вручат килограммовые пакеты со сладкими наборами. На эти цели в бюджете Пензенской области предусмотрено 5,5 млн рублей.

Заречному выделено 799 наборов. Но помимо этого в закрытом городе проходит акция «Волшебный Новый год». Добровольцы собирают сладкие подарки для семей с детьми-инвалидами или состоящих на учете в учреждениях социальной защиты.

Сбор средств для поздравления детей идет и в других населенных пунктах Пензенской области. Так, в Кузнецке проходит традиционная акция «Новый год - вместе!». Во втором по величине городе региона около двух тысяч ребятишек нуждаются во внимании.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Откуда столько детей с нелегкой судьбой взялось в этом прекрасном городе?

Имя: Гость
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