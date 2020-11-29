А. Никишин рассказал, в каких случаях госпитализируют детей с COVID-19

29.11.2020 | 10:05

По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, с марта 2020 года коронавирусной инфекцией заразились 886 несовершеннолетних жителей региона, 196 из них проходили лечение в стационаре.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» врио министра здравоохранения области Александр Никишин.

«В основном дети лечатся амбулаторно. В тех случаях, когда есть подозрение на утяжеление инфекции, мы их обязательно госпитализируем», - пояснил чиновник.

Александр Никишин признал, что заболевание у юных жителей региона протекает порой непонятно. Специалистам бывает трудно дифференцировать пневмококковую, менингококковую и коронавирусную инфекцию.

У тех ребят, которые страдают сопутствующими хроническими заболеваниями, врожденными патологиями, COVID-19 зачастую дает осложения. Врио министра обратился к родителям таких детей с рекомендацией беречь их от заражения.

По словам Александра Никишина, пока жертвой новой инфекции не стал никто из несовершеннолетних заразившихся.

В настоящий момент в детской больнице имени Н. Ф. Филатова, где недавно введен в эксплуатацию кислородный газификатор, обеспечены кислородом 120 коек.