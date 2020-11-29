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Общество

А. Никишин рассказал, в каких случаях госпитализируют детей с COVID-19

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По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, с марта 2020 года коронавирусной инфекцией заразились 886 несовершеннолетних жителей региона, 196 из них проходили лечение в стационаре.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» врио министра здравоохранения области Александр Никишин.

«В основном дети лечатся амбулаторно. В тех случаях, когда есть подозрение на утяжеление инфекции, мы их обязательно госпитализируем», - пояснил чиновник.

Александр Никишин признал, что заболевание у юных жителей региона протекает порой непонятно. Специалистам бывает трудно дифференцировать пневмококковую, менингококковую и коронавирусную инфекцию.

У тех ребят, которые страдают сопутствующими хроническими заболеваниями, врожденными патологиями, COVID-19 зачастую дает осложения. Врио министра обратился к родителям таких детей с рекомендацией беречь их от заражения.

По словам Александра Никишина, пока жертвой новой инфекции не стал никто из несовершеннолетних заразившихся.

В настоящий момент в детской больнице имени Н. Ф. Филатова, где недавно введен в эксплуатацию кислородный газификатор, обеспечены кислородом 120 коек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Завтра ПОНЕДЕЛЬНИК

Гость||

Для качественного лечения, в т.ч. госпитализации, нужна генетическая предрасположенность. Ну т.е., необходимые родственные связи.

Гость||

Вот вот. У детей протекает непонятно. Зато у взрослых, которые с ними работают очень понятно.

Гость||

Пиар у никишина просто зашкаливает. Что ни новость, то положительная. Не боись, завтра уберут приставку врио.

Имя: Гость
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