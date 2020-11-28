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Общество

В Пензенской области сняли с продажи 50 кг рыбы и морепродуктов

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В управлении Роспотребнадзора подвели итоги контроля качества и безопасности рыбной продукции за девять месяцев текущего года.

С января по сентябрь включительно специалисты проверили более 200 объектов. Из 332 взятых на исследование проб 2 не отвечали требованиям по физико-химическим показателям и 4 - по микробиологическим.

Основными недостатками были превышение срока годности и нарушение условий хранения продукции, несоответствие требованиям по результатам лабораторных исследований, отсутствие маркировки.

Во время проверок было забраковано и снято с реализации пять партий рыбы и морепродуктов (всего - 50 кг).

«Рекомендуем при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность ее упаковки, наличие информации о дате выработки и конечном сроке реализации, а для глазированной продукции - сведений о процентном содержании глазури», - советуют сотрудники Роспотребнадзора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А есть нам чего ? Это за тридевять км брак припёрли ? Диверсанты !

Гость||

Перед новым годом мандарины трактором давить будут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во время проверок было забраковано и снято с реализации пять партий рыбы и морепродуктов (всего - 50 кг).
антисанкции,бульдозером давили?

Гость||

Гость писал(a):

Во время проверок было забраковано и снято с реализации пять партий рыбы и морепродуктов (всего - 50 кг).

антисанкции,бульдозером давили?

почему не было трансляции этой бульдозерной пропагандонской акции?

Имя: Гость
Комментарий:

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