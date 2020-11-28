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Общество

МЧС просит пензенцев быть предельно осторожными в густом тумане

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В воскресенье, 29 ноября, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами ожидается густой туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщило главное управление МЧС со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Специалисты напоминают: при такой погоде увеличивается вероятность ДТП, поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части, а водителям лучше отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Спасатели напоминают, что большинство автоаварий в тумане происходит с автомобилями, движущимися впереди, так как туман скрадывает расстояние. Чтобы избежать неприятностей, следует увеличить обычную дистанцию и держать скорость ниже, чем в ясную погоду.

Также сотрудники службы рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу.

«Экстренные телефоны: 01, 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 681-112», - напоминают спасатели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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