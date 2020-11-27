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Общество

В Пензе волонтеры ежедневно доставляют продукты нуждающимся

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Каждый день по квартирам пензенцев разносят продукты питания, медикаменты и другие, жизненно необходимые вещи. Помощь требуется пожилым людям, которые по состоянию здоровья неспособны самостоятельно дойти до магазина, либо тем, кто во время пандемии был вынужден уйти на самоизоляцию.

«Одиноким гражданам старше 65 лет и инвалидам помогают в покупке и доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средств. Покупка осуществляется за счет средств гражданина, который обратился», - сообщила заведующая отделением центра срочной социальной помощи Ольга Лавренова.

Заявки выполняются как соцработниками, так и волонтерами. Продукты и другие необходимые товары доставляют во все районы Пензы - естественно, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«Внутрь мы не заходим. Обязательно при себе имеем индивидуальные средства защиты (медицинские маски, перчатки)», - пояснила заместитель директора городского центра срочной социальной помощи Наталья Борисова.

Для того чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону 44-00-03. В указанное время специалист центра срочной социальной помощи населению или волонтер доставит необходимые продукты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Спасибо !

Гость||

Закиньте пожалуйста мне пенного ящичек и сигаретки не забудьте.

Гость||

Гость писал(a):

Закиньте пожалуйста мне пенного ящичек и сигаретки не забудьте.

Закинем если оплатишь пенное и доставку, + за срочность.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Покупка осуществляется за счет средств гражданина, который обратился»,
А, я то, а я то раскатился ну мол теперь живем. За деньги самому выгодней сходить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Покупка осуществляется за счет средств гражданина, который обратился»
Гость писал(a):
А, я то, а я то раскатился ну мол теперь живем. За деньги самому выгодней сходить.
Ты даже не представляешь,мой юный друг,сколько бабла под эту движуху,выводят из бюджета.Они на Х-5,если бы на этом не кормились ИНЫЕ,продукты привозили бы,а они пешком приносить.А денег на это выделяют огромные.

Гость||

При общении с пожилыми людьми социальную дистанцию 1,5 метра не соблюдают

Имя: Гость
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