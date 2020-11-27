В Пензе волонтеры ежедневно доставляют продукты нуждающимся

27.11.2020 | 18:48

Каждый день по квартирам пензенцев разносят продукты питания, медикаменты и другие, жизненно необходимые вещи. Помощь требуется пожилым людям, которые по состоянию здоровья неспособны самостоятельно дойти до магазина, либо тем, кто во время пандемии был вынужден уйти на самоизоляцию.

«Одиноким гражданам старше 65 лет и инвалидам помогают в покупке и доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средств. Покупка осуществляется за счет средств гражданина, который обратился», - сообщила заведующая отделением центра срочной социальной помощи Ольга Лавренова.

Заявки выполняются как соцработниками, так и волонтерами. Продукты и другие необходимые товары доставляют во все районы Пензы - естественно, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«Внутрь мы не заходим. Обязательно при себе имеем индивидуальные средства защиты (медицинские маски, перчатки)», - пояснила заместитель директора городского центра срочной социальной помощи Наталья Борисова.

Для того чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону 44-00-03. В указанное время специалист центра срочной социальной помощи населению или волонтер доставит необходимые продукты.