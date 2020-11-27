Портал PenzaInform.ru составил дайджест самых интересных новостей недели

Редакция портала PenzaInform.ru вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение.
Первый сюжет рассказывает от массовом заболевании детей в двух образовательных учреждениях Пензы.
В школе № 11 подозревают вспышку ротавирусной инфекции. У детей и учителя - симптомы ротавируса: рвота, понос.
Пятеро воспитанников заболели и в детсаду № 111.
Связаны ли эти случаи между собой, пока неизвестно. В причинах массового заболевания разбирается Роспотребнадзор.
Вторая новость - о подорожании сахара. Цена за килограмм в магазинах Пензы поднялась выше 50 руб. Это второе повышение стоимости за осень.
В 2020 году был неурожай сахарной свеклы, а в 2021-м посевы хотят сократить.
Пензенцы негодуют: сахар становится не по карману. Скоро варенье превратится в настоящий деликатес.
Из третьего сюжета пензенцы узнали о начале слежки за их сообщениями в соцсетях.
В области создали Центр управления регионом. Его сотрудники собирают жалобы и предложения из интернета.
Их интересуют самые больные темы: здравоохранение, образование, транспорт и ЖКХ.
По плану, на проблемы должны оперативно реагировать. Удастся ли, покажет время.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.