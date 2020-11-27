Портал PenzaInform.ru составил дайджест самых интересных новостей недели

27.11.2020 | 18:05

Редакция портала PenzaInform.ru вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение.

Первый сюжет рассказывает от массовом заболевании детей в двух образовательных учреждениях Пензы.

В школе № 11 подозревают вспышку ротавирусной инфекции. У детей и учителя - симптомы ротавируса: рвота, понос.

Пятеро воспитанников заболели и в детсаду № 111.

Связаны ли эти случаи между собой, пока неизвестно. В причинах массового заболевания разбирается Роспотребнадзор.

Вторая новость - о подорожании сахара. Цена за килограмм в магазинах Пензы поднялась выше 50 руб. Это второе повышение стоимости за осень.

В 2020 году был неурожай сахарной свеклы, а в 2021-м посевы хотят сократить.

Пензенцы негодуют: сахар становится не по карману. Скоро варенье превратится в настоящий деликатес.

Из третьего сюжета пензенцы узнали о начале слежки за их сообщениями в соцсетях.

В области создали Центр управления регионом. Его сотрудники собирают жалобы и предложения из интернета.

Их интересуют самые больные темы: здравоохранение, образование, транспорт и ЖКХ.

По плану, на проблемы должны оперативно реагировать. Удастся ли, покажет время.