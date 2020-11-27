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Общество

Молодой бековчанин предпочел армии иные ценности и пошел под суд

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21-летний житель Бековского района из-за своих жизненных предпочтений оказался фигурантом уголовного дела.

Молодой человек проигнорировал повестки о явке в военной-учетный стол райцентра. Его приглашали для прохождения медицинской и призывной комиссий, а также медицинского освидетельствования в связи с призывом на военную службу.

Однако молодой человек, не имевший причин для освобождения или отсрочки от армии, трижды не явился по вызову. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Уклонист признал вину. По его словам, он не хотел служить, так как у него после окончания среднего специального учебного заведения имеются иные жизненные цели.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размер 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Примечательно, что многие уклонисты причины своих поступков объясняют нежеланием служить, но некоторые находят более интересные отговорки. Так, один из них выдумал болезнь сердца. Другой же мотивировал свою неявку в военкомат нежеланием выполнять чужие приказы.

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Гость||

Получается он за 15 тыс от армии отмазался ? Судимые призыву не подлежат .

Гость||

Сколько детей чинушей, депутатиков, олигархов служили или служат в российской армии?

Гость||

раньше все служили !

Гость||

Армия это хорошо,но лучше пойти её заочно.

Гость||

Гость писал(a):

раньше все служили !
Нет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.11.2020 14:15|

Гость писал(a):

раньше все служили !

Нет

это точно не которые косили будь здоров кто типа с головой не дружный

Гость||

Таких не много было .с 1983 года с ВУЗов сняли бронь , в Пензе не призывали только с ППИ .Призвали практически всех со второго курса институтов .

Гость||

Было такое под раздачу попали парни 1965 года рождения . Первых призвали весной 1983 , остальных по осени по исполнении 18 лет !

Гость||

Вот Лева Ходос будучи студентом Архитектурного факультета ПИСИ от армии откосил !

Гость||

Служить должны те,кто хочет,пусть даже 2 года.Но потом у них должны быть офигенные плюсы по жизни. А если не хочет,зачем его тянуть? Отцам-командирам гемор в лучшем случае

.

Гость||

При царе люди служили за землю - средство производства. Сейчас за что служить? Защищать олигархов. За то что олигархи написали Закон? Служили всегда за какой то интерес. Заинтересуйте и люди сами будут просится на службу.

Гость||

Гость писал(a):

Служить должны те,кто хочет,пусть даже 2 года.Но потом у них должны быть офигенные плюсы по жизни. А если не хочет,зачем его тянуть? Отцам-командирам гемор в лучшем случае

.

Какие два! ГОД.Со второго полугодия - "дед". Детсад.

Гость||

Гость писал(a):

При царе люди служили за землю - средство производства. Сейчас за что служить? Защищать олигархов. За то что олигархи написали Закон? Служили всегда за какой то интерес. Заинтересуйте и люди сами будут просится на службу.
Далек ты от истории.

Гость||

При царе это когда по 25 лет? При средней продолжительности жизни в 40 лет? Красота, сейчас, конечно, много хуже.

Гость||

ну не желает человек служить разве не хочухи нужны армии?

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Имя: Гость
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