Молодой бековчанин предпочел армии иные ценности и пошел под суд

27.11.2020 | 13:44

21-летний житель Бековского района из-за своих жизненных предпочтений оказался фигурантом уголовного дела.

Молодой человек проигнорировал повестки о явке в военной-учетный стол райцентра. Его приглашали для прохождения медицинской и призывной комиссий, а также медицинского освидетельствования в связи с призывом на военную службу.

Однако молодой человек, не имевший причин для освобождения или отсрочки от армии, трижды не явился по вызову. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Уклонист признал вину. По его словам, он не хотел служить, так как у него после окончания среднего специального учебного заведения имеются иные жизненные цели.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размер 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Примечательно, что многие уклонисты причины своих поступков объясняют нежеланием служить, но некоторые находят более интересные отговорки. Так, один из них выдумал болезнь сердца. Другой же мотивировал свою неявку в военкомат нежеланием выполнять чужие приказы.