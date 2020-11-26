Пензенцы задолжали более 255 млн рублей за тепло и горячую воду

26.11.2020 | 09:12

Жители Пензы задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» за отопление и горячую воду 255 млн 490 тысяч рублей.

Уже с января 2021 года в отношении неплательщиков будет возобновлены штрафные санкции, так как закончится срок действия моратория на начисление пеней, установленного Постановлением Правительства РФ № 424.

Энергетики рекомендуют не затягивать с оплатой счетов за коммунальные услуги и рассчитаться по ним в ближайшее время.

К тому же сейчас отсутствие долгов является основанием для участия в розыгрыше призов от компании в рамках акции «В Новый год - без долгов!».

«Мы призываем своих клиентов отнестись к акции «В Новый год - без долгов!» как к возможности не только выиграть подарок, но и своевременно, без негативных последствий погасить долг за коммунальные ресурсы», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.