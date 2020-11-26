Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы задолжали более 255 млн рублей за тепло и горячую воду

Печать

Жители Пензы задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» за отопление и горячую воду 255 млн 490 тысяч рублей.

Уже с января 2021 года в отношении неплательщиков будет возобновлены штрафные санкции, так как закончится срок действия моратория на начисление пеней, установленного Постановлением Правительства РФ № 424.

Энергетики рекомендуют не затягивать с оплатой счетов за коммунальные услуги и рассчитаться по ним в ближайшее время.

К тому же сейчас отсутствие долгов является основанием для участия в розыгрыше призов от компании в рамках акции «В Новый год - без долгов!».

«Мы призываем своих клиентов отнестись к акции «В Новый год - без долгов!» как к возможности не только выиграть подарок, но и своевременно, без негативных последствий погасить долг за коммунальные ресурсы», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте