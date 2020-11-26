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Общество

Новый «Караван» на Западной Поляне порадовал пензенцев ассортиментом

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Все для удобства покупателей! Группа компаний «Дионис» активно развивает свою торговую сеть магазинов для всей семьи «Караван». На этот раз новый универсам открылся в одном из самых густонаселенных районов Пензы - на Западной Поляне, на первом этаже многоквартирного дома на улице Мира, 44а.

На стеллажах представлены тысячи наименований товаров, широчайший выбор продуктов питания, в том числе и местных производителей, напитки, готовые блюда. Всегда в наличии хлебобулочные и кондитерские изделия, приготовленные в собственной пекарне, непродовольственная группа товаров. Весь ассортимент рассчитан на самые разные уровни дохода, что уже оценили первые покупатели.

«Мясо есть, пиццу берут. Я вот овощи и фрукты беру. Молочка есть разная», - рассказала пенсионерка.

«Я и как покупатель, и как бывший работник торговли смотрю. Выкладка на уровне», - оценила одна из покупательниц.

Для гостей праздника по случаю открытия нового универсама «Караван» была организована насыщенная развлекательная программа с выступлением артистов, призами и подарками.

«Уважаемые пензенцы! На Западной Поляне, на улице Мира, открылся магазин «Караван» в новом формате. Приглашаем вас за покупками!» - обратилась к горожанам управляющая магазином «Караван» на ул. Мира, 44а, Ксения Башкирцева.

В ближайшее время состоится открытие еще одного нового магазина «Караван» - на Шуисте, на улице Клары Цеткин (бывший магазин «Два гуся»).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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