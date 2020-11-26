Молодежь из всех регионов России получила новые возможности для роста

26.11.2020 | 19:08

Получить новые возможности проще, чем кажется. Во всех регионах стартовал прием заявок на проекты президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Школьников, студентов и молодых специалистов ждут олимпиады и конкурсы, которые помогут поступить в вуз и получить льготы на продолжение образования, найти работу мечты и запустить собственное дело, бесплатно пройти курсы, получить персонального наставника и познакомиться с единомышленниками.

Проекты для поиска первой работы - «Время карьеры» и «Профстажировки 2.0». Для тех, кто хочет научиться успешно вести соцсети, предложен «Топблог», для представителей туриндустрии - «Мастера гостеприимства». Стартовала также заявочная кампания конкурса для школьников «Мой первый бизнес».

«Я желаю всем школьникам, студентам и молодым специалистам попробовать себя проявить на платформе «Россия - страна возможностей». И, конечно, всем желаю победы», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Более 5 000 победителей уже получили стажировки, образовательные гранты, денежные премии и поддержку проектов.

«Платформа «Россия - страна возможностей» дарит шанс каждому проявить себя на профессиональном уровне», - рассказала победительница проекта «Профстажировки 2.0» Маргарита Лодягина.

«Это шанс найти свою дорогу в жизни, шанс приобрести новые знания, шанс найти новые знакомства», - добавила победительница конкурса «Мой первый бизнес» Алина Бабенкова.

Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно из любой точки страны на сайте rsv.ru.