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Общество

Из 164 новых случаев заболевания COVID-19 158 приходятся на Пензу

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В четверг, 26 ноября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 164 новых случаях подтверждения COVID-19.

Подавляющее большинство из них - 158 (96,3%) приходится на Пензу, 4 - на Заречный и 2 - на Пензенский район.

Детей среди новых пациентов нет.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции общее число заболевших составило 19 566. За это время выздоровело 15 990 человек, умер 231. Под наблюдением находятся 6 477, сняты с контроля 47 818 человек.

За это время в лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 104 164 человека, проведено 107 253 исследования.

В лабораториях лечебных учреждений эти показатели соответственно 343 392 и 373 863.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

проста деревни уже не считают !

Гость||

Ну и что зато дядя ваня мост покрасил за 7 миллмонов

Гость||

конечно верим! если в Пензе резко прибыло - в других районах резко убыло! главное - итог сошелся.

Гость||

Главное - тесты на ковид не делать, так и результаты подтасовывать не надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С начала эпидемии коронавирусной инфекции общее число заболевших составило 19 566.
Журналисты, вам придётся прибавлять ещё лет 20-25, пока каждый житель области не войдёт в эту позорную статистику. А если заболеет по 2-3-му разу, то пандемия ещё на 10-15 лет продлится. А вообще уже смешно, статисты научились регулировать заболеваемость. В июне-августе по 30-40 человек, в октябре-ноябре регулярно по 160-170. Такие циферки на планёрке от Собянина получают?..

Гость||

Деревни уже вымерли видимо....

Гость||

Гость писал(a):

Главное - тесты на ковид не делать,
В них нет никакого толка. До марта никаких тестов не делали, болели ОРВИ и лечились в обычных поликлиниках терапевтами.

Имя: Гость
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