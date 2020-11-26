Из 164 новых случаев заболевания COVID-19 158 приходятся на Пензу

В четверг, 26 ноября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 164 новых случаях подтверждения COVID-19.
Подавляющее большинство из них - 158 (96,3%) приходится на Пензу, 4 - на Заречный и 2 - на Пензенский район.
Детей среди новых пациентов нет.
С начала эпидемии коронавирусной инфекции общее число заболевших составило 19 566. За это время выздоровело 15 990 человек, умер 231. Под наблюдением находятся 6 477, сняты с контроля 47 818 человек.
За это время в лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 104 164 человека, проведено 107 253 исследования.
В лабораториях лечебных учреждений эти показатели соответственно 343 392 и 373 863.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
проста деревни уже не считают !