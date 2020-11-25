Стены Спасского кафедрального собора украсят картины городских художников

25.11.2020 | 19:40

На холстах переплелись чудные мгновения поздней осени, мысли о вечном, изысканность архитектуры. В стадию завершения вошел совместный проект художественного училища и Пензенской епархии «Золотое кольцо Сурского края». Полотна написаны во время пленэра в исторической части города.

Православные храмы на картинах одни и те же, но они такие разные.

«Даже у нас, художников, глаз немного замыливается, притупляется, и мы отучаемся смотреть долго на какое-то состояние природы. Наши студенты с благодарностью говорят, что мы их подтолкнули к тому, что они уже и забор видят по-другому, и сквер, и все окружение, состояние световое, природное», - отметил преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Дмитрий Демаков.

«Я пытался передать вечерний свет. На контрасте светотени поярче, практически открытым цветом пытался сделать. Получилось сочно и ярко», - рассказал преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Николай Николаев.

«Я хотела показать особое дневное состояние, переходящее в вечернее, когда солнце становится из белого золотистым, окрашивает красиво здания, тени вытягиваются и становятся холоднее», - поделилась студентка Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Дарья Леднева.

В ближайшее время холсты украсят оригинальные рамы, и картины будут выставлены в Спасском кафедральном соборе.