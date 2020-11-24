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Общество

Валерий Лидин: Молодежь должна знать правду о войне и Великой Победе

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3 декабря Пензенская область присоединится к традиционной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Она входит в международный проект «Большая история», который реализуется Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации с 2015 года.

Ежегодно в историческом тесте принимают участие около 800 тысяч человек из 52 стран мира.

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, тестирование будет проведено с учетом ограничений, установленных в субъектах Российской Федерации, а также странах проведения.

На сайте проекта big-history.ru любой желающий может пройти онлайн-тест из 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны.

«3 декабря в России отмечается памятная дата - День неизвестного солдата, который призван увековечить подвиг наших предков, доблесть воинов, оставшихся лежать в братских могилах на полях сражений. Молодежь должна знать правду о той войне и Великой Победе, беречь историю страны и чтить ее героев. Сегодня волонтеры ведут поиск павших солдат и офицеров, возвращают им славные имена, общество безгранично благодарно нашим ветеранам и труженикам тыла за мирное небо над головой, свободу и независимость Родины. Тест по истории Великой Отечественной войны объединяет десятки тысяч людей по всему миру и призван напомнить о мужестве русских солдат, отдавших жизнь во имя будущего всего человечества», - сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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