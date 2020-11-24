В Пензенской области из-за COVID-19 закрыта 21 группа в детсадах

24.11.2020 | 11:37

По состоянию на вторник, 24 ноября, в Пензенской области на карантине по коронавирусной инфекции находятся 9 классов, а также одна школа в селе Наровчат (там дистанционное обучение продлится до 27 ноября) и 21 группа в детских садах.

По ОРВИ карантин действует в одном классе и четырех детсадовских группах, рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

9 ноября сообщалось, что из-за COVID-19 ограничительные мероприятия введены в десяти группах, из-за ОРВИ - в трех.

На следующий день из-за коронавируса были закрыты еще три группы в детсадах и в общей сложности их стало 13. Из-за ОРВИ дошкольные учреждения по-прежнему не посещали воспитанники трех групп.

17 ноября на карантине из-за коронавирусной инфекции находились одна школа и 8 групп в детских садах, из-за ОРВИ не работала одна группа.