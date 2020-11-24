У горбольницы № 1 в Пензе планируют создать парковку на 80 мест

24.11.2020 | 12:34

Во вторник, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал у городской больницы № 1 на улице Гагарина, 24.

Главу региона интересовали проектные решения парковочного пространства возле медучреждения. Позже в своем аккаунте Twitter он поделился роликом с места будущей стоянки.

«По моему поручению главный архитектор области совместно с администрацией Пензы подготовили проекты организации парковочного пространства больниц. Проекты готовы, лично проехал и на местности ознакомился с проектными решениями», - написал Иван Белозерцев.

У медучреждения можно оборудовать около 80 машино-мест.

Отсутствие или состояние парковок у пензенских больниц давно тревожит горожан. В июле 2019 года этот вопрос обсудил с главврачами и руководителями медицинских учреждений прежний мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Наша совместная задача - сделать их благоустроенными, а также решить вопрос с обустройством дополнительных парковочных мест для удобства посетителей, приезжающих на личном автотранспорте, в том числе из районов Пензенской области», - нацелил тогда градоначальник.