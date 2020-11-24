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Общество

У горбольницы № 1 в Пензе планируют создать парковку на 80 мест

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Во вторник, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал у городской больницы № 1 на улице Гагарина, 24.

Главу региона интересовали проектные решения парковочного пространства возле медучреждения. Позже в своем аккаунте Twitter он поделился роликом с места будущей стоянки.

«По моему поручению главный архитектор области совместно с администрацией Пензы подготовили проекты организации парковочного пространства больниц. Проекты готовы, лично проехал и на местности ознакомился с проектными решениями», - написал Иван Белозерцев.

У медучреждения можно оборудовать около 80 машино-мест.

Отсутствие или состояние парковок у пензенских больниц давно тревожит горожан. В июле 2019 года этот вопрос обсудил с главврачами и руководителями медицинских учреждений прежний мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Наша совместная задача - сделать их благоустроенными, а также решить вопрос с обустройством дополнительных парковочных мест для удобства посетителей, приезжающих на личном автотранспорте, в том числе из районов Пензенской области», - нацелил тогда градоначальник.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео twitter.com/BelozercevIA
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Гость||

Платная?

Гость||

Сыночке?

Гость||

должна быть платной.

Гость||

Там заводские машины все заполоняют и вашу стоянку мигом заполнят. Тогда платную надо делать, как у областной.

Гость||

медики на ковидные выплаты машин понабрали,ставить некуда стало. надо на 200 открывать-еще санитарки не все закупились,скоро

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал у городской больницы № 1 на улице Гагарина, 24.
Она же Больница №5 ,это с какого её переименовали?Что бы там сделать такую парковку вырубят полностью деревья ,которые защищают территорию больницы от оживленной ул.Гагарина ,уже за действующей стоянкой.А по Ударной вообще сложно пройти потому что кретины сделали парковку на тротуаре перед забором.В городе бардак .

Гость||

какие новые.старых-то нет.......

Имя: Гость
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