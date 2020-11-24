У больницы на улице Гагарина в Пензе планируют создать парковку на 80 мест

Во вторник, 24 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал у больничного стационара на улице Гагарина, 24.
Главу региона интересовали проектные решения парковочного пространства возле медучреждения. Позже в своем аккаунте Twitter он поделился роликом с места будущей стоянки.
«По моему поручению главный архитектор области совместно с администрацией Пензы подготовили проекты организации парковочного пространства больниц. Проекты готовы, лично проехал и на местности ознакомился с проектными решениями», - написал Иван Белозерцев.
У медучреждения можно оборудовать около 80 машино-мест.
Отсутствие или состояние парковок у пензенских больниц давно тревожит горожан. В июле 2019 года этот вопрос обсудил с главврачами и руководителями медицинских учреждений прежний мэр Пензы Виктор Кувайцев.
«Наша совместная задача - сделать их благоустроенными, а также решить вопрос с обустройством дополнительных парковочных мест для удобства посетителей, приезжающих на личном автотранспорте, в том числе из районов Пензенской области», - нацелил тогда градоначальник.
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