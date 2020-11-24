Пензячка рассказала, что хотела стать санитаркой, а пошла в путаны

24.11.2020 | 15:38

В Саранске полиция во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путана» задержала 13 женщин в возрасте от 19 до 40 лет, в том числе жительницу Пензенской области.

«Операция проводилась по нескольким адресам в городских банях и саунах. Стоимость одного часа общения равнялась 3,5 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Задержанная пензячка рассказала, что не могла найти в Саранске работу и решила добыть денег древним способом, однако такой образ жизни ее не устраивает.

«Я здесь всего семь дней - нет ничего... Хотела подзаработать, но поняла - не мое это. Хотела в больницу санитаркой, не знаю, что получится. Я бы с удовольствием ушла с этой работы, мне даже многие клиенты говорят, что это не мое», - поделилась «девочка по вызову».

Связи между Пензенской областью и Республикой Мордовией в сфере организации и оказания интим-услуг налажены уже давно. Два жителя Рузаевки более двух лет вовлекали девушек в занятие проституцией. Интим-бизнес был налажен в Пензе и еще пяти городах. Потерпевшими стали 19 девушек, из которых две не достигли совершеннолетия.

В феврале 2020 года саранская полиция задержала еще одну пензенскую путану, которая вместе со своими «коллегами» обслуживала клиентов в саунах, гостиницах, на съемных квартирах, а также в массажных салонах.