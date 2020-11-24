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Общество

Пензячка рассказала, что хотела стать санитаркой, а пошла в путаны

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В Саранске полиция во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путана» задержала 13 женщин в возрасте от 19 до 40 лет, в том числе жительницу Пензенской области.

«Операция проводилась по нескольким адресам в городских банях и саунах. Стоимость одного часа общения равнялась 3,5 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Задержанная пензячка рассказала, что не могла найти в Саранске работу и решила добыть денег древним способом, однако такой образ жизни ее не устраивает.

«Я здесь всего семь дней - нет ничего... Хотела подзаработать, но поняла - не мое это. Хотела в больницу санитаркой, не знаю, что получится. Я бы с удовольствием ушла с этой работы, мне даже многие клиенты говорят, что это не мое», - поделилась «девочка по вызову».

Связи между Пензенской областью и Республикой Мордовией в сфере организации и оказания интим-услуг налажены уже давно. Два жителя Рузаевки более двух лет вовлекали девушек в занятие проституцией. Интим-бизнес был налажен в Пензе и еще пяти городах. Потерпевшими стали 19 девушек, из которых две не достигли совершеннолетия.

В феврале 2020 года саранская полиция задержала еще одну пензенскую путану, которая вместе со своими «коллегами» обслуживала клиентов в саунах, гостиницах, на съемных квартирах, а также в массажных салонах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото - кадр с видео 13.мвд.рф
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хотела в больницу санитаркой, не знаю, что получится.
Врачам бесплатно...?

Гость||

А помощницей депутата не хотела стать?

Гость||

Пензячка рассказала, что хотела стать санитаркой, а пошла в путаны

ну и зря-сейчас санитарки больше 60 тыщ получают

Гость||

А что там по борделю в Пензе,который крышевал депутат?

Гость||

Не моё это не моё, а чьё?, а вон той пожилой мадам, она в авторитете , одна бегает по вызовам, ей неплатежеспособному клиенту тортом в личико заехать что высморкаться. А мы не можем, не наше это, поэтому пойду санитаркой.

Гость||

Какая душещипательная история.до слёз прям...

Гость||

Где власть была?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Задержанная пензячка рассказала, что
мечиала жить на Манхэттене.....

Гость||

Многие клиенты ей говорят. Они не говорят. Они...

Гость||

История картерного ррста

Гость||

Гость писал(a):

Многие клиенты ей говорят. Они не говорят. Они...
Как раз таки говорят: мол за что деньги платили? за это бревно?

Гость||

Гость писал(a):

История картерного ррста
иди проспись,аналитик.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Многие клиенты ей говорят. Они не говорят. Они...
Как раз таки говорят: мол за что деньги платили? за это бревно?
Почему бревно, у него глаза есть, разве этого мало?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мне даже многие клиенты говорят, что это не мое»
ой, нечего профессию проститутошную позорить, если уж и клиенты говорят, что это не её

Имя: Гость
Комментарий:

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