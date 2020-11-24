Глава администрации Пензенского района избежал наказания за нарушение ПДД

В понедельник, 23 ноября, Пензенский районный суд вынес решение по делу в отношении главы администрации района Сергея Козина.
Протокол на руководителя района был составлен по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».
Административное дело рассматривал судья Александр Пронькин.
«Постановление мирового судьи в отношении Сергея Козина отменено с прекращением производства по делу», - прокомментировали в пресс-службе Пензенского районного суда.
Отмена постановления связана с процессуальными нарушениями. Прекратили же дело по той причине, что истек 3-месячный срок давности.
Новости по теме
- Пензенец притворился поставщиком детского питания и похитил 15 млн
- Вымогатели, заманившие жертву в лес в Богословке, предстанут перед судом
- В Наровчате многодетная мать жила за счет кредитов на чужое имя
- В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара
- Намотало на сверло: пензенцу заплатят за травму на производстве
- Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей
- Вымогательство взятки: чиновнику из Россельхознадзора вынесли приговор
- Пнул «Ежика»: двоих сердобчан наказали за порчу арт-объектов
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Четверо пензенцев получили более 1 млн на проведении азартных игр
Последние новости
- Обнародован режим работы детских поликлиник в новогодние праздники
- Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок
- Определен график работы поликлиник для взрослых в праздники
- 29 декабря в 1 микрорайоне Пензы отключат свет
- 28 декабря в Пензенской области вновь ожидается снегопад
- В УЖКХ объяснили, почему нет привычных клумб на Лермонтова, 2
- В Пензе торжественно открыли Арбековский рынок
- Глава Пензы рассказал о своей очереди помогать дворнику
- Названо оптимальное время для новогоднего застолья
- На остановке «Дом офицеров» появился новый павильон
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!