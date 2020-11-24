Общество

Глава администрации Пензенского района избежал наказания за нарушение ПДД

Печать
Telegram

В понедельник, 23 ноября, Пензенский районный суд вынес решение по делу в отношении главы администрации района Сергея Козина.

Протокол на руководителя района был составлен по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Административное дело рассматривал судья Александр Пронькин.

«Постановление мирового судьи в отношении Сергея Козина отменено с прекращением производства по делу», - прокомментировали в пресс-службе Пензенского районного суда.

Отмена постановления связана с процессуальными нарушениями. Прекратили же дело по той причине, что истек 3-месячный срок давности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети