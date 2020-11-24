Глава администрации Пензенского района избежал наказания за нарушение ПДД

24.11.2020 | 10:14

В понедельник, 23 ноября, Пензенский районный суд вынес решение по делу в отношении главы администрации района Сергея Козина.

Протокол на руководителя района был составлен по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Административное дело рассматривал судья Александр Пронькин.

«Постановление мирового судьи в отношении Сергея Козина отменено с прекращением производства по делу», - прокомментировали в пресс-службе Пензенского районного суда.

Отмена постановления связана с процессуальными нарушениями. Прекратили же дело по той причине, что истек 3-месячный срок давности.