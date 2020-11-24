COVID-19: В Пензенской области насчитали более 1 500 «лишних» смертей

24.11.2020 | 08:53

В Пензенской области за время пандемии коронавируса (с апреля по октябрь 2020 года) умерло на 1 594 человека больше, чем в среднем за указанный период за последние 5 лет.

Это следует из исследования портала «Медиазона», основанного на данных Росстата и ЗАГСов.

Избыточная смертность в регионе за указанный период составила 20,6%. При этом, согласно выводам «Медиазоны», лишь 48% из летальных случаев (765) официально отнесены к смертям с COVID-19 (по информации Росстата без учета октября).

В целом по России показатель избыточной смертности составляет 18%. В пандемию умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние 5 лет.

По данным на 23 ноября, оперативный штаб сообщил о 228 жертвах COVID-19 в Пензенской области. Расхождения с цифрами, предоставленными Росстатом, ранее объяснялись разными методологиями расчета.