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Общество

В Пензенской области не планируют отменять елки из-за коронавируса

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В Пензенской области в условиях пандемии коронавируса разработают план новогодних мероприятий, соответствующий требованиям Роспотребнадзора. Поручение дал в понедельник, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев.

«Дети ждут новогодних елок, надо готовиться к этому. Пока отменять массовые мероприятия мы не планируем», - заявил он на оперативном совещании в правительстве.

В ближайшее время будет разработан график проведения мероприятий (с учетом возможного числа участников) и подготовлены помещения. Все это согласуют с Роспотребнадзором.

«Нужна программа отдыха населения с учетом ограничений. Если все закроем, жители будут просто ходить в гости друг к другу, а молодежь будет собираться на квартирах», - выразил уверенность Белозерцев.

В связи с этим в области будет работать больше открытых площадок для зимнего отдыха.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дети не болеют короной, повода для беспокойства нет.

Гость||

Гость писал(a):

Дети не болеют короной,
Болеют,но ПОКА не умирают...

Гость||

На свой страх и риск, правильно, у снегурок и Дедов Морозов тоже семеро по лавкам голодные.

Гость||

В Новый год - с новой коронавирусной инфекцией! А ты уже успел заразиться?

Гость||

дед мороз и снегурочка в масках и перчатках !!! такого мерзкого коронобесия ещё никогда не было.

Кстати, молодежь собиралась и будет собираться на квартирах в новогодние праздники игнорируя эти идиотские ограничения

Гость||

Подумаешь, в соседней комнате оспинная больная умирала. Бал отменять не стали...

Имя: Гость
Комментарий:

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