В Пензенской области не планируют отменять елки из-за коронавируса

23.11.2020 | 09:41

В Пензенской области в условиях пандемии коронавируса разработают план новогодних мероприятий, соответствующий требованиям Роспотребнадзора. Поручение дал в понедельник, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев.

«Дети ждут новогодних елок, надо готовиться к этому. Пока отменять массовые мероприятия мы не планируем», - заявил он на оперативном совещании в правительстве.

В ближайшее время будет разработан график проведения мероприятий (с учетом возможного числа участников) и подготовлены помещения. Все это согласуют с Роспотребнадзором.

«Нужна программа отдыха населения с учетом ограничений. Если все закроем, жители будут просто ходить в гости друг к другу, а молодежь будет собираться на квартирах», - выразил уверенность Белозерцев.

В связи с этим в области будет работать больше открытых площадок для зимнего отдыха.