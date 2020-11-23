В Пензенской области должник по налогам едва не лишился 5 машин

В Пензенской области бизнесмен, работающий в сфере сельского хозяйства, заплатил налоги, испугавшись возможности лишиться пяти автомобилей.
В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что 50-летний индивидуальный предприниматель задолжал государству почти 2 млн руб. и не планировал их выплачивать.
Однако судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на принадлежащие ему автомобили ВАЗ-2170 (2 единицы), ГАЗ-3307, Chevrolet Niva и УАЗ-330302.
В результате должник, не дожидаясь продажи имущества, внес всю требуемую сумму на депозитный счет отделения судебных приставов.
«Сводное производство окончено фактическим исполнением», - резюмировали представители УФССП.
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А еще мне одна бабка из ФССП сказала, будто приставы нашли одного должника на Луне. И как только начали забирать у него скафандр, он тут же заплатил все долги. Причем не только свои. Сводное ИП тут же были окончены. Фактическим исполнением. Прям на Луне.
Это к тому, что новости должны быть конкретными, а не на уровне слухов, типа ОБС (одна бабка сказала). Если вы журналисты, то перестаньте позориться публикацией таких "новостей"