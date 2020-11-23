В Пензенской области должник по налогам едва не лишился 5 машин

23.11.2020 | 09:25

В Пензенской области бизнесмен, работающий в сфере сельского хозяйства, заплатил налоги, испугавшись возможности лишиться пяти автомобилей.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что 50-летний индивидуальный предприниматель задолжал государству почти 2 млн руб. и не планировал их выплачивать.

Однако судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на принадлежащие ему автомобили ВАЗ-2170 (2 единицы), ГАЗ-3307, Chevrolet Niva и УАЗ-330302.

В результате должник, не дожидаясь продажи имущества, внес всю требуемую сумму на депозитный счет отделения судебных приставов.

«Сводное производство окончено фактическим исполнением», - резюмировали представители УФССП.