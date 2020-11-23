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Общество

В Пензе 1 639 домов перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

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В Пензе на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс» перешли 1 639 жилых домов. Это означает, что платежи жителей этих домов за отопление и горячую воду будут поступать непосредственно в адрес ресурсоснабжающей организации. В таком случае люди могут быть уверены в том, что их денежные средства в полном объеме дошли до теплоэнергетиков.

Прямой договор с ресурсоснабжающей компанией повышает качество платежной дисциплины, гарантирует надежное обеспечение теплом и горячей водой и упрощает взаимодействие потребителей и энергокомпании при возникновении вопросов.

Перейти на прямые расчеты можно несколькими способами. Например, по решению собственников квартир расторгнуть договор с управляющей компанией при наличии у нее задолженности в размере, равном или превышающем два среднемесячных платежа. Также на прямые договоры ресурсоснабжающая организация может перейти в случае уклонения от заключения договора со стороны управляющей компании.

«Хочу обратить внимание собственников жилья на то, что управляющие компании продолжают выполнять свои непосредственные функции по содержанию внутридомовых коммуникаций и оплате горячего водоснабжения для содержания общедомового имущества», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

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Источник — фото pixabay.com
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