Почти 2/3 инфицированных COVID-19 заразились в семье и от близких

В понедельник, 23 ноября, участники совещания в правительстве области обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.
«По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости», - доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.
Он сообщил, что на эту дату зарегистрировано 19 074 заболевших, динамика - 150-170 человек в сутки.
По месту инфицирования основная доля заболевших регистрируется в семье и среди близкого окружения - 61% всех случаев. 19% пациентов заразились в организациях.
Число случаев внебольничной пневмонии с марта составляет 15 458, из них 4 172 вызваны COVID-19. Чаще всего болезнь регистрируется в Тамалинском, Белинском, Башмаковском, Малосердобинском, Сердобском, Колышлейском, Лопатинском, Бессоновском, Нижнеломовском районах, а также в Пензе и Кузнецке.
Возрастная структура заболевших выглядит следующим образом:
- дети до 6 лет - 3,2%;
- дети от 7 до 14 лет - 3,8%;
- подростки - 2,3%;
- от 18 до 29 лет - 5,3%;
- от 30 до 49 лет - 26,8%;
- от 50 до 64 лет - 30,4%;
- от 65 лет и старше – 28,2%.
При этом пенсионеры составляют 31,5% заболевших, служащие - 16,4%, рабочие - 7,3%, учащиеся - 8,3%, студенты вузов - 0,7%. Удельный вес заболевших медработников - 1%.
В пресс-службе правительства Пензенской области отметили, что количество бессимптомных носителей стабилизировалось на уровне 3,1%.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Да потому что в основном и тестируется семья и близкое окружение уже выявленного больного. Приходится тестировать. А сколько невыявленных, но заразных заболевших бродит по торговым центрам, езит в общественном транспорте, похоже, никого наверху не волнует.