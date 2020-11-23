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Общество

Почти 2/3 инфицированных COVID-19 заразились в семье и от близких

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В понедельник, 23 ноября, участники совещания в правительстве области обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости», - доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Он сообщил, что на эту дату зарегистрировано 19 074 заболевших, динамика - 150-170 человек в сутки.

По месту инфицирования основная доля заболевших регистрируется в семье и среди близкого окружения - 61% всех случаев. 19% пациентов заразились в организациях.

Число случаев внебольничной пневмонии с марта составляет 15 458, из них 4 172 вызваны COVID-19. Чаще всего болезнь регистрируется в Тамалинском, Белинском, Башмаковском, Малосердобинском, Сердобском, Колышлейском, Лопатинском, Бессоновском, Нижнеломовском районах, а также в Пензе и Кузнецке.

Возрастная структура заболевших выглядит следующим образом:

- дети до 6 лет - 3,2%;

- дети от 7 до 14 лет - 3,8%;

- подростки - 2,3%;

- от 18 до 29 лет - 5,3%;

- от 30 до 49 лет - 26,8%;

- от 50 до 64 лет - 30,4%;

- от 65 лет и старше – 28,2%.

При этом пенсионеры составляют 31,5% заболевших, служащие - 16,4%, рабочие - 7,3%, учащиеся - 8,3%, студенты вузов - 0,7%. Удельный вес заболевших медработников - 1%.

В пресс-службе правительства Пензенской области отметили, что количество бессимптомных носителей стабилизировалось на уровне 3,1%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По месту инфицирования основная доля заболевших регистрируется в семье и среди близкого окружения - 61% всех случаев.
Да потому что в основном и тестируется семья и близкое окружение уже выявленного больного. Приходится тестировать. А сколько невыявленных, но заразных заболевших бродит по торговым центрам, езит в общественном транспорте, похоже, никого наверху не волнует.

Гость||

Когда журналисты истребуют данные по числу летальных случаев от так называемой внебольничной пневмонии, то есть того же ковида, только с отказом в постановке диагноза? Или там такие пугающие цифры, что информация строго засекречена?

Гость||

Сколько умерло от других заболеваний???

Гость||

Когда журналисты истребуют данные по числу летальных случаев от так называемой внебольничной пневмонии, то есть того же ковида, только с отказом в постановке диагноза? Или там такие пугающие цифры, что информация строго засекречена?

Засекречено по всей России.Чтобы не портить статистику.Главное от внешнего врага защены кругом,а внутри страны люди умирают,столько в войну не умирали.Нас уже не 140 миллионов,а 90 миллионов осталось.Геноцид полнейший.

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