Для борьбы с последствиями снегопада в Пензе вышли 70 спецавтомобилей

23.11.2020 | 11:27

Представители администрации Пензы доложили о работе коммунальных служб в период снегопада. В ночь с 22 на 23 ноября и утром городские мероприятия мобилизовали на уборку снега.

«В воскресенье на линии работало 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост»: комбинированные дорожные машины, тракторы, пескоразбрасыватели. Велась обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами, прометание пешеходных зон», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Наутро работы продолжили. Сейчас в них задействовано более 70 единиц техники.

В первую очередь коммунальщики обрабатывают наиболее опасные участки проезжей части (мосты, путепроводы, спуски и подъемы) и очищают тротуары, остановочные павильоны и пешеходные переходы.

Во время оперативного совещания 23 ноября губернатор Иван Белозерцев поручил коммунальным и дорожным службам усилить борьбу с последствиями снегопада.

«Давайте-ка работайте: песчано-соляная смесь, песок должен быть. Нужно чистить снег и убирать его, особенно с тротуаров и около подъездов, чтобы не было скользко, чтобы люди не ломали руки и ноги, не разбивали головы», - потребовал глава региона.