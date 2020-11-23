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Общество

Для борьбы с последствиями снегопада в Пензе вышли 70 спецавтомобилей

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Представители администрации Пензы доложили о работе коммунальных служб в период снегопада. В ночь с 22 на 23 ноября и утром городские мероприятия мобилизовали на уборку снега.

«В воскресенье на линии работало 30 единиц спецтехники МУП «Пензадормост»: комбинированные дорожные машины, тракторы, пескоразбрасыватели. Велась обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами, прометание пешеходных зон», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Наутро работы продолжили. Сейчас в них задействовано более 70 единиц техники.

В первую очередь коммунальщики обрабатывают наиболее опасные участки проезжей части (мосты, путепроводы, спуски и подъемы) и очищают тротуары, остановочные павильоны и пешеходные переходы.

Во время оперативного совещания 23 ноября губернатор Иван Белозерцев поручил коммунальным и дорожным службам усилить борьбу с последствиями снегопада.

«Давайте-ка работайте: песчано-соляная смесь, песок должен быть. Нужно чистить снег и убирать его, особенно с тротуаров и около подъездов, чтобы не было скользко, чтобы люди не ломали руки и ноги, не разбивали головы», - потребовал глава региона.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А песок после зимы будут убирать ?

Гость||

Это где снегопад-то был?

Гость||

ЭТО СНЕГОПАД!?ВЫ ЧЁ СМЕЁТЕСЬ)))ВЫ БЛ" СНЕГОПАДА НЕ ВИДЕЛИ!

Имя: Гость
Комментарий:

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