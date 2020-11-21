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Общество

В Пензенской области участники акции посадили 120 000 деревьев

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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвели итоги всероссийской осенней акции «Сохраним лес».

Она стартовала 1 сентября, участвовало 1 000 человек. Всего за два месяца они высадили в городских и сельских парках, скверах, возле школ, на землях лесного фонда более 120 тысяч саженцев и сеянцев сосны, каштана, ели, ясеня, березы, рябины, яблони.

Подключились к акции и арендаторы лесных участков - они посадили 68,6 тысячи сеянцев сосны на площади 14,5 га.

«Основная цель акции - привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, распространение знаний о лесе. Посадка леса объединила студентов, школьников, работников лесничеств, представителей органов власти, общественных организаций - словом, неравнодушных жителей области», - прокомментировали в региональном минсельхозе.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Весной не сгорят ваши посадки? Чтобы саженцы принялись и пошли им нужен уход весной летом и осенью. Без этого ваша акция по значению близка к нулю. Для галочки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

всероссийской осенней акции «Сохраним лес».
Так чтобы сохранить нужно не вырубать.

Гость||

В лесу то же надо в масках находиться?

Гость||

Гость писал(a):

лесу то же надо в масках
Лукашенко над дебилами смеялся. Едет, говорит, такой в поле на тракторе - и намордник

Гость||

а в заре сажали тоже а потом новостили что проредили немного

Имя: Гость
Комментарий:

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