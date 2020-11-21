В Пензенской области участники акции посадили 120 000 деревьев

21.11.2020 | 15:34

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвели итоги всероссийской осенней акции «Сохраним лес».

Она стартовала 1 сентября, участвовало 1 000 человек. Всего за два месяца они высадили в городских и сельских парках, скверах, возле школ, на землях лесного фонда более 120 тысяч саженцев и сеянцев сосны, каштана, ели, ясеня, березы, рябины, яблони.

Подключились к акции и арендаторы лесных участков - они посадили 68,6 тысячи сеянцев сосны на площади 14,5 га.

«Основная цель акции - привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, распространение знаний о лесе. Посадка леса объединила студентов, школьников, работников лесничеств, представителей органов власти, общественных организаций - словом, неравнодушных жителей области», - прокомментировали в региональном минсельхозе.