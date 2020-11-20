Пенза вновь возглавила антирейтинг по выявленным за сутки случаям COVID-19

20.11.2020 | 15:40

В пятницу, 20 ноября, региональный оперативный штаб сообщил о 163 случаях коронавирусной инфекции, выявленных за сутки. Общее число заразившихся в Пензенской области составило 18 584.

138 новых пациентов зарегистрировали в Пензе, 6 - в Шемышейском районе, 5 - в Заречном, 4 - в Бессоновском районе, 3 - в Белинском, по 2 - в Пензенском и Каменском, по 1 - в Башмаковском, Городищенском и Кузнецком.

Среди инфицированных - 26 детей в возрасте 2 (трое), 3 года, 4 (трое), 6 (трое), 7, 9, 11, 12, 13, 14 (трое), 15, 16 (двое), 17 (двое) лет, а также у годовалого малыша и младенцев 7 и 9 месяцев.

Всего с начала эпидемии в регионе заразилось 1 303 несовершеннолетних.

Под наблюдением специалистов сейчас находится 6 602 человека, снято с него 45 838.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 101 699 пациентов (всего 104 684 исследования), в лабораториях лечебной сети - 330 013 (всего 357 396). За сутки сделали 2 836 тестов.

Суммарный охват населения исследованиям на 20 ноября - 33,07%.