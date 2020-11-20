Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|19:46
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Общество

Иван Белозерцев о ценах на лекарства: Наживаться не имеют права

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«На горе людей аптечные киоски, поставщики лекарственных препаратов наживаться не имеют права!» - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Градус его встречи с представителями фармацевтических сетей был высоким и продолжал расти во время заседания. Ивану Белозерцеву поступило много сообщений в Instagram о том, что ряд лекарств днем с огнем не найти в аптеках. А цены на препараты, подобно температуре во время тяжелой болезни, поднялись и не думают снижаться.

«Представители аптечных киосков говорят, что все нормально. Идут общественники и обязательно находят какие-то проблемные вопросы», - рассказал Иван Белозерцев.

Также главе регионе пожаловались и на качество обслуживания. Не всегда людям предлагают аналоги выписанного препарата или помогают с его поисками.

«Спрашивают: есть такое лекарство? «Нет, в аптеке сегодня разобрали, завезут завтра или послезавтра». - «Понятно, а где есть?» - «Не знаю», - отвечает сотрудник аптеки. Нельзя так отвечать!» - возмутился губернатор.

Для удобства людей Иван Белозерцев, предложил фармацевтическим сетям объединить базы данных.

В свою очередь их представители заверили главу региона, что они активно ведут работу с производителями и дистрибьюторами лекарств. Все необходимые препараты ежедневно поступают в область. Более того, люди покупают себе фармацевтические средства впрок, создавая, таким образом, дополнительный ажиотаж.

Также выяснилось, что дефициту способствуют медики, которые сразу выписывают антибиотики нескольких видов по существующей стандартной схеме, в то время как пациентам даже не сделали тест на COVID-19.

В регионе намерены жестко пресекать все случаи, которые мешают жителям получать необходимую медицинскую и лекарственную помощь своевременно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

И уничтожать пешеходные переходы

Гость||

Стригут с больных все кому не лень и кому надо откатывают.

Гость||

В регионе намерены жестко пресекать все случаи, которые мешают жителям получать необходимую медицинскую и лекарственную помощь своевременно.\\

Пресекли? Жестоко?

Например...

Гость||

Ба... В наморднике!

Имя: Гость
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