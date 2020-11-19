В пензенской маршрутке № 30 цена проезда вновь поднялась до 32 рублей

19.11.2020 | 09:13

В четверг, 19 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Татьяна. Горожанку возмутил очередной зигзаг в цене на проезд в общественном транспорте.

«Ехала на работу от медицинского училища на улице Красной на Западную Поляну. Специально ждала 30-ю маршрутку, чтобы заплатить на 5 рублей меньше (с моей зарплатой приходится экономить). И что вы думаете? Дождалась, захожу и слышу от водителя: «Проезд 32 рубля!» И объявление висит над лобовым стеклом», - рассказала Татьяна.

14 ноября в Пензе повысилась стоимость проезда и провоза багажа на большинстве пензенских маршрутов общественного транспорта. В автобусах большого класса цена билета поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.

17-го числа администрация города объявила: на двух маршрутах общественного транспорта стоимость проезда вернулась к прежнему размеру: в маршрутке № 13 - 23 рубля, № 30 - 27 рублей. Это объяснили так: компания-перевозчик решила вернуться к прежнему тарифу для увеличения пассажиропотока. Многие горожане специально стали дожидаться 30-ю маршрутку, пропуская другие, идущие в том же направлении, чтобы платить меньше.

Татьяна поделилась фотографиями, сделанными в микроавтобусе. Надпись гласит: «Проезд 32 рубля».

«По словам водителя, им только утром сообщили о повышении стоимости проезда. Я спросила: «А в 13-й маршрутке проезд тоже повысился?», но водитель не в курсе дела», - добавила Татьяна.

Женщина задает вопрос: зачем нужно было на два дня опускать стоимость проезда, если она вновь поднялась?