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Общество

В пензенской маршрутке № 30 цена проезда вновь поднялась до 32 рублей

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В четверг, 19 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Татьяна. Горожанку возмутил очередной зигзаг в цене на проезд в общественном транспорте.

«Ехала на работу от медицинского училища на улице Красной на Западную Поляну. Специально ждала 30-ю маршрутку, чтобы заплатить на 5 рублей меньше (с моей зарплатой приходится экономить). И что вы думаете? Дождалась, захожу и слышу от водителя: «Проезд 32 рубля!» И объявление висит над лобовым стеклом», - рассказала Татьяна.

14 ноября в Пензе повысилась стоимость проезда и провоза багажа на большинстве пензенских маршрутов общественного транспорта. В автобусах большого класса цена билета поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.

17-го числа администрация города объявила: на двух маршрутах общественного транспорта стоимость проезда вернулась к прежнему размеру: в маршрутке № 13 - 23 рубля, № 30 - 27 рублей. Это объяснили так: компания-перевозчик решила вернуться к прежнему тарифу для увеличения пассажиропотока. Многие горожане специально стали дожидаться 30-ю маршрутку, пропуская другие, идущие в том же направлении, чтобы платить меньше.

Татьяна поделилась фотографиями, сделанными в микроавтобусе. Надпись гласит: «Проезд 32 рубля».

«По словам водителя, им только утром сообщили о повышении стоимости проезда. Я спросила: «А в 13-й маршрутке проезд тоже повысился?», но водитель не в курсе дела», - добавила Татьяна.

Женщина задает вопрос: зачем нужно было на два дня опускать стоимость проезда, если она вновь поднялась?

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

КОГДА ОНИ ПОДАВЯТСЯ?

Гость||

Каламбур

Гость||

Похолодало.

Гость||

Тарифные фрикции...

Гость||

Айлалэ-лалай, вот и играются с ценами.

Гость||

А в тот район из арбекова мало чтт идет. Выбора нет...

Гость||

Снижение цен обычно приводит к самовозгоранию транспортных средств. В ночное время...

Гость||

Какие еще 32. Справедливая для вас цена поездки составляет 82 рубля! Именно столько вы должны платить.

Гость||

Издеваются над глупомордыми буртасами как хотят))

Гость||

А вот это правильно,если повышать,то везде ! Иш ты разбаловались,на халяву на 30 кататься.

Гость||

Кому 82? Этому автору коляску инвалидную

Гость||

НЕ ЕЗДИТЕ! ПОРА УЖЕ СОЛИДАРНЫМИ БЫТЬ, НЕДЕЛЮ НЕ ЕЗДИЕМ! пусть содержат сами водителей и технику!

Гость||

32руб.для пензы-вполне нормально.толлько одно горючее стоит-50руб/л.больше платных парковок-50руб/ч.

Гость||

Гибкое регулирование тарифов!

В час пик 50р, в остальное время 14р итого в среднем 32р. до такого ещё не допетрили?

Гость||

Гость писал(a):

НЕ ЕЗДИТЕ! ПОРА УЖЕ СОЛИДАРНЫМИ БЫТЬ, НЕДЕЛЮ НЕ ЕЗДИЕМ! пусть содержат сами водителей и технику!
Водителей и технику будут содержать владельцы маршруток и автобусов - субподрядчики, которым это повышение нафиг не нужно. фома с кривым тупо сдерут с них "налог", как всегда, а когда субподрядчики продадут свои маршрутки , на их место придут новые, более сговорчивые, и будут возить нас по 40 руб и платить больший "налог" нашим уважаемым ФИК

Имя: Гость
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