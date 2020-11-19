В Пензе снижение цены на проезд в маршрутках продлилось лишь два дня

19.11.2020 | 12:23

В четверг, 19 ноября, вновь поднялась после снижения цена проезда в двух пензенских маршрутках. Речь идет о микроавтобусах № 13 и 30.

До недавнего времени за поездку в первом из них пассажир отдавал 23 рубля (как в автобусе большой вместимости), во втором - 27. После повышения с 14 ноября стоимости проезда цена в автобусах подскочила до 27, в маршрутках - до 32 рублей.

Такой шаг транспортников вызвал бурное негодование горожан. Было даже подсчитано, что темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию.

В мэрии заявили, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.

Тем не менее с 17 ноября стоимость поездки снизилась до прежней на маршрутах № 13 и 30.

Пассажиры воспользовались этим и начали отдавать предпочтение именно названным маршруткам, игнорируя их дублеров. Однако их радость была недолгой. Утром 19 ноября проезд в «тридцатке» стал стоить 32 рубля.

Порталу PenzaInform.ru оказалось известно: компания-перевозчик подтвердила, что воспользовалась своими полномочиями и вновь повысила цены на проезд маршрутах общественного транспорта № 13 и 30, как и заявляла ранее.

Маршрут № 13 обслуживает ООО «Меркурий». В его ведении также находятся маршруты № 4, 5, 18, 31, 33, 34, 81, 89. Маршрут № 30 обслуживает ООО «Меркурий-авто-6».