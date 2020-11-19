Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе снижение цены на проезд в маршрутках продлилось лишь два дня

Печать

В четверг, 19 ноября, вновь поднялась после снижения цена проезда в двух пензенских маршрутках. Речь идет о микроавтобусах № 13 и 30.

До недавнего времени за поездку в первом из них пассажир отдавал 23 рубля (как в автобусе большой вместимости), во втором - 27. После повышения с 14 ноября стоимости проезда цена в автобусах подскочила до 27, в маршрутках - до 32 рублей.

Такой шаг транспортников вызвал бурное негодование горожан. Было даже подсчитано, что темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию.

В мэрии заявили, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.

Тем не менее с 17 ноября стоимость поездки снизилась до прежней на маршрутах № 13 и 30.

Пассажиры воспользовались этим и начали отдавать предпочтение именно названным маршруткам, игнорируя их дублеров. Однако их радость была недолгой. Утром 19 ноября проезд в «тридцатке» стал стоить 32 рубля.

Порталу PenzaInform.ru оказалось известно: компания-перевозчик подтвердила, что воспользовалась своими полномочиями и вновь повысила цены на проезд маршрутах общественного транспорта № 13 и 30, как и заявляла ранее.

Маршрут № 13 обслуживает ООО «Меркурий». В его ведении также находятся маршруты № 4, 5, 18, 31, 33, 34, 81, 89. Маршрут № 30 обслуживает ООО «Меркурий-авто-6».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

как тонко потролили,а?

Гость||

Умылись, глупомордые.

Гость||

Гнать таких перевозчиков с городских маршрутов вместе с Лузгиным и Глушковым!

Гость||

Над кем больше издеваются перевозчики - над пассажирами или мэром?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.
Врет внаглую. Ведь есть постановление администрации, там оговорено, на сколько можно повышать.

Гость||

Почему на всех маршрутах 32р, а не 35 например. Сговор перевозчиков?

Гость||

эх и город Глупов, ай да глупцы !

Гость||

Цена на проезд должна быть договорная, как договоришься с водителем.Чем толще лицо пассажира, соответственно дороже проезд.

Гость||

Гость писал(a):

Почему на всех маршрутах 32р, а не 35 например. Сговор перевозчиков?
Типа честные и с заботой о ближнем... (кармане))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.
После таких слов и соточку можно за проезд брать.

Гость||

НАЛ В МОСКВУ ПОВЕЗЛИ, ВОПРОСЫ ПОРЕШИЛИ.

Гость||

https://www.change.org/p/путин-в-в-требуем-снизить-невероятно-дорогой-проезд-в-г-пенза?utm_content=cl_sharecopy_25833597_ru-RU%3A3&recruiter=542504666&recruited_by_id=95fc75ba-b1c1-4faf-b22c-be3fdfdaed4e&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=1f66f48b802849028d5c2c98aa28b186

Гость||

Подписывайтесь под петицией против повышения стоимости проезда!

Гость||

Гость писал(a):

Цена на проезд должна быть договорная, как договоришься с водителем.Чем толще лицо пассажира, соответственно дороже проезд.
Что ж вы так, чем толще лицо , тем больше ему платить. Он бедняга на макаронах, блинах и картошке фри сидит плюс конституция у него такая, пищу животного происхождения годами не видит ибо неплатежеспособен как впрочем и большинство населения. Поэтому полных надо по льготному тарифу возить, знаете как им тяжело выживать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте