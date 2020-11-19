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Общество

Минздрав ответил на слова Голиковой о критичной ситуации в больницах

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Минздрав Пензенской области отреагировал на заявление зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, которая назвала ситуацию с койко-местами в регионе критичной.

Представители минздрава сообщили, что мониторинг занятости коечного фонда в условиях пандемии проводится ежедневно.

«На основе данных, которые анализируются каждые два часа, оперативно принимаются решения, в первую очередь при необходимости по наращиванию специализированного коечного фонда и изменению схемы маршрутизации госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями», - уточняется в сообщении на сайте минздрава.

В настоящее время в больницах региона развернуто 2 792 инфекционные койки. В разные дни свободно 10-20% из них.

«Дополнительная «красная» зона подготовлена в корпусе клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, которая в случае необходимости может быть развернута в течение суток. К работе в режиме ковидного госпиталя подготовлены 222 койки, в том числе 12 реанимационных», - уточнили в минздраве.

Медперсонал больницы готов к приему носителей вируса, в ней есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, организована система подачи кислорода.

Однако пока мест в других больницах хватает, поэтому в корпусе на ул. Гагарина продолжают оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На протяжении последнего месяца в Пензенской области ставят от 160 до 175 диагнозов COVID-19 ежедневно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На протяжении последнего месяца в Пензенской области ставят от 160 до 175 диагнозов COVID-19 ежедневно.
...в определенные дни до 190 случаев регистрируем.

А.В. Никишин

Гость||

После вздрючки всех вылечат... В Чемодановку.

Гость||

Голикова больше Никишина про область знает, дожили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители минздрава сообщили, что мониторинга занятости коечного фонда в условиях пандемии проводится ежедневно.
Мониторинга занятости проводится? Может мониторинг проводится? Это если они так в Москву докладывают, то какой вывод о регионе там сделают?

Гость||

Гость писал(a):

Мониторинга занятости проводится?
На платЕ о многом говорит...

Гость||

Голиковой не дали закошмарить, молодцы!

Вот если бы и весной ее также завуолированно все регионы послали на... Тогда и ковида не было бы в России!

Гость||

Вроде, на ДО не обучались...

Гость||

В 6 -ой с мая месяца постоянно больные ковидом заражаются!!!

Гость||

Наших профур с министерства никакой Голиковой не выковырить. Еще и перечат. Голикова откуда сведения берет, из ФСБ что ли. Вы жи и отправляете.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на ул. Гагарина продолжают оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
А где же будут оказывать помощь с сердечно-сосудистыми заболеваними когда она начнут ковидных принимать?

Гость||

Вы о чём? Какие сердечно-сосудистые заболевания? В России только ковид. Другие болезни исчезли.

Гость||

Ах, да! О чем это я

Гость||

Не трепите свои нервы, всё будет как и прежде.

Гость||

Странно, что чинушки из минздрава не угрожали голиковой за распространение недостоверной информации и не цитировали ей Конституцию. Маленько обтрухались, да? Это ведь не простым людям с наглой рожей врать и угрозы писать. Ссыкуны.

Гость||

Гость 09:42, болезни не исчезли, просто от них не страшно умирать

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Имя: Гость
Комментарий:

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