Минздрав ответил на слова Голиковой о критичной ситуации в больницах

19.11.2020 | 08:33

Минздрав Пензенской области отреагировал на заявление зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, которая назвала ситуацию с койко-местами в регионе критичной.

Представители минздрава сообщили, что мониторинг занятости коечного фонда в условиях пандемии проводится ежедневно.

«На основе данных, которые анализируются каждые два часа, оперативно принимаются решения, в первую очередь при необходимости по наращиванию специализированного коечного фонда и изменению схемы маршрутизации госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями», - уточняется в сообщении на сайте минздрава.

В настоящее время в больницах региона развернуто 2 792 инфекционные койки. В разные дни свободно 10-20% из них.

«Дополнительная «красная» зона подготовлена в корпусе клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, которая в случае необходимости может быть развернута в течение суток. К работе в режиме ковидного госпиталя подготовлены 222 койки, в том числе 12 реанимационных», - уточнили в минздраве.

Медперсонал больницы готов к приему носителей вируса, в ней есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, организована система подачи кислорода.

Однако пока мест в других больницах хватает, поэтому в корпусе на ул. Гагарина продолжают оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На протяжении последнего месяца в Пензенской области ставят от 160 до 175 диагнозов COVID-19 ежедневно.