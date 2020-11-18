Жилинспекторы не проверили жалобу пензячки и оставили ее без перерасчета

18.11.2020 | 14:33

Несколько месяцев потребовалось жительнице Пензы для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых жилищных инспекторов.

В феврале этого года жительница многоэтажки на Депутатской улице решила, что январский счет за отопление слишком велик, и обратилась в управляющую компанию. Там жалобу пензячки проигнорировали, и она отправилась в Госжилстройтехинспекцию по Пензенской области.

Однако и из этого ведомства горожанка не получила внятного ответа и обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие инспекторов.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что обращение женщины рассмотрено некачественно. Оно было подано в то время, когда у инспекторов имелась возможность проверить правомерность начисления платы за отопление, однако они этого не сделали. А впоследствии выездные мероприятия прекратились в связи с пандемией коронавируса. В итоге женщине в инспекции дали ответ не по существу.

«Начальнику Госжилстройтехинспекции Пензенской области внесено представление. Двум сотрудникам внесены замечания», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензячке приходится надеяться лишь на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе пойдет на спад, инспекции вновь разрешат проводить проверки и тогда-то ее сотрудники выполнят свою работу качественно.