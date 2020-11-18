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Общество

Жилинспекторы не проверили жалобу пензячки и оставили ее без перерасчета

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Несколько месяцев потребовалось жительнице Пензы для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых жилищных инспекторов.

В феврале этого года жительница многоэтажки на Депутатской улице решила, что январский счет за отопление слишком велик, и обратилась в управляющую компанию. Там жалобу пензячки проигнорировали, и она отправилась в Госжилстройтехинспекцию по Пензенской области.

Однако и из этого ведомства горожанка не получила внятного ответа и обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие инспекторов.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что обращение женщины рассмотрено некачественно. Оно было подано в то время, когда у инспекторов имелась возможность проверить правомерность начисления платы за отопление, однако они этого не сделали. А впоследствии выездные мероприятия прекратились в связи с пандемией коронавируса. В итоге женщине в инспекции дали ответ не по существу.

«Начальнику Госжилстройтехинспекции Пензенской области внесено представление. Двум сотрудникам внесены замечания», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензячке приходится надеяться лишь на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе пойдет на спад, инспекции вновь разрешат проводить проверки и тогда-то ее сотрудники выполнят свою работу качественно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так инспекция могла проверить или нет? Из-за пандемии одни штрафы...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А впоследствии выездные мероприятия прекратились в связи с пандемией коронавируса.
penzainform.ru писал(a):
Пензячке приходится надеяться лишь на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе пойдет на спад, инспекции вновь разрешат проводить проверки и тогда-то ее сотрудники выполнят свою работу качественно.
Отборный бред.

Гость||

А при чем здесь пандемия и документарная проверка? Да и вообще там грамотных специалистов нет, это не та жилинспекция, которая была при ГЕРАСИМОВЕ В. П., было 5 инспекторов и все успевали, а сейчас 3 этажа бестолковых

Гость||

Я вот тоже думаю, человек обратился по вопросу начисления, зачем производить выездную проверку?

Имя: Гость
Комментарий:

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