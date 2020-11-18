В трех пензенских больницах появятся лаборатории для выявления COVID-19

18.11.2020 | 09:27

Стало известно, в каких пензенских медицинских учреждениях откроются новые лаборатории для выявления COVID-19. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на заседании оперативного штаба во вторник, 17 ноября.

«Дополнительные лаборатории будут открыты на базе детской больницы в Кузнецке, центра специализированных видов медицинской помощи, областной больницы им. Н. Н. Бурденко», - уточнил Никишин.

Деньги на новые лаборатории - 15 млн 715 тыс. руб. - были выделены из федерального бюджета. Этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции в них будут производить методами амплификации нуклеиновых кислот.

И. о. губернатора Николай Симонов распорядился активизировать работы по созданию лабораторий: приобрести необходимое оборудование и обучить специалистов, которые будут в них трудиться.

По данным на 17 ноября, тестированием на COVID-19 охвачено 32,41% населения региона: 100 214 человек обследованы в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области», 322 912 - в лабораториях лечебной сети.