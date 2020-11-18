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Общество

В трех пензенских больницах появятся лаборатории для выявления COVID-19

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Стало известно, в каких пензенских медицинских учреждениях откроются новые лаборатории для выявления COVID-19. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на заседании оперативного штаба во вторник, 17 ноября.

«Дополнительные лаборатории будут открыты на базе детской больницы в Кузнецке, центра специализированных видов медицинской помощи, областной больницы им. Н. Н. Бурденко», - уточнил Никишин.

Деньги на новые лаборатории - 15 млн 715 тыс. руб. - были выделены из федерального бюджета. Этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции в них будут производить методами амплификации нуклеиновых кислот.

И. о. губернатора Николай Симонов распорядился активизировать работы по созданию лабораторий: приобрести необходимое оборудование и обучить специалистов, которые будут в них трудиться.

По данным на 17 ноября, тестированием на COVID-19 охвачено 32,41% населения региона: 100 214 человек обследованы в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области», 322 912 - в лабораториях лечебной сети.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как РПН приказал за 48 часов анализы делать, так и зашевелились, лаборатории начали открывать. А то люди выздоравливали уже, а результатов анализов так и не было.

Гость||

Гость писал(a):

Как РПН приказал за 48 часов анализы делать, так и зашевелились, лаборатории начали открывать.
Да, это так.

И если бы наряду с указанием скорости тестирования не было указания увеличить количество тестируемых на 100 тыс населения, то регионы просто сократили бы количество тестов до минимума, чтобы успевать за 48 часов.

Гость||

Гость писал(a):

А что еще их и нет?!
Нет. Поэтому и не успевали, и тестировали мало. А точность теста зависит, в том числе, и от срока хранения биоматериала, который не должен превышать 48 часов.

Гость||

Они давно должны были быть!!!

Имя: Гость
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