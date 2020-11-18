В трех пензенских больницах появятся лаборатории для выявления COVID-19

Стало известно, в каких пензенских медицинских учреждениях откроются новые лаборатории для выявления COVID-19. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на заседании оперативного штаба во вторник, 17 ноября.
«Дополнительные лаборатории будут открыты на базе детской больницы в Кузнецке, центра специализированных видов медицинской помощи, областной больницы им. Н. Н. Бурденко», - уточнил Никишин.
Деньги на новые лаборатории - 15 млн 715 тыс. руб. - были выделены из федерального бюджета. Этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции в них будут производить методами амплификации нуклеиновых кислот.
И. о. губернатора Николай Симонов распорядился активизировать работы по созданию лабораторий: приобрести необходимое оборудование и обучить специалистов, которые будут в них трудиться.
По данным на 17 ноября, тестированием на COVID-19 охвачено 32,41% населения региона: 100 214 человек обследованы в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области», 322 912 - в лабораториях лечебной сети.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Как РПН приказал за 48 часов анализы делать, так и зашевелились, лаборатории начали открывать. А то люди выздоравливали уже, а результатов анализов так и не было.