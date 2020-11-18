Стало известно, сколько хотят потратить на озеленение Пензы в 2021 году

18.11.2020 | 11:16

Во вторник, 17 ноября, на заседании комиссии городской думы продолжили обсуждать проект бюджета Пензы на ближайшие три года.

Так, 101 млн рублей планируется выделить на озеленение областного центра, содержание скверов и памятников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника городского финансового управления Ольгу Завьялкину.

Также в городском бюджете заложат средства на благоустройство территорий. Если в предыдущие годы предусматривалось выделение денег на преображение общественных мест, которые пензенцы выбирали на конкурсах, и дворов, то в 2021-м пока заложено финансирование только на благоустройство Московской улицы.

В июле в Пензе обсудили развитие ландшафтного дизайна, способного вписаться в архитектуру города. Планируется разработать концепцию озеленения, согласно которой будут высаживать определенные породы деревьев, разбивать газоны и предусматривать уход за ними.