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Общество

Стало известно, сколько хотят потратить на озеленение Пензы в 2021 году

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Во вторник, 17 ноября, на заседании комиссии городской думы продолжили обсуждать проект бюджета Пензы на ближайшие три года.

Так, 101 млн рублей планируется выделить на озеленение областного центра, содержание скверов и памятников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника городского финансового управления Ольгу Завьялкину.

Также в городском бюджете заложат средства на благоустройство территорий. Если в предыдущие годы предусматривалось выделение денег на преображение общественных мест, которые пензенцы выбирали на конкурсах, и дворов, то в 2021-м пока заложено финансирование только на благоустройство Московской улицы.

В июле в Пензе обсудили развитие ландшафтного дизайна, способного вписаться в архитектуру города. Планируется разработать концепцию озеленения, согласно которой будут высаживать определенные породы деревьев, разбивать газоны и предусматривать уход за ними.

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Гость||

Бордюры в зелёный будут красить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на озеленение областного центра,
А на окотлечивание будут деньги выделяться, так же и на охлебачивание?

Гость||

Практически всю территорию между арбековским прудом и дорогой от проспекта Строителей до трассы М5 мимо Меги-Пенза по кадастру отдали под застройку высотными домами. Осталось только узкая полоска на берегу. Много деревьев бывшего сада уже выкорчевали, остальные ждут своей очереди. Это озеленение?

Гость||

И с другой стороны города, на ГПЗ лес валят! Это озеленение?

Гость||

В горшки сажать будут?

Имя: Гость
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