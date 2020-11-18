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Общество

Призом в творческом конкурсе «Территории жизни» станет iPhone 12

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12 ноября вышла первая новогодняя реклама ЖК «Лугометрия», в которой выгодные предложения для клиентов озвучены в стихах. Многие пензенцы оценили этот нестандартный подход, поэтому группа компаний «Территория жизни» объявляет творческий конкурс.

Для участия в нем нужно выполнить следующие условия:

- выучить стихотворение из рекламного ролика ЖК «Лугометрия»;

- снять на видео прочтение его наизусть - с чувством, с выражением и, желательно, в новогодней обстановке;

- выложить ролик в инстаграм с хештегами #выгодавстихах и #жклугометрия;

- подписаться и быть подписанными до конца конкурса на инстаграм ГК «Территория жизни» (это обязательное условие для всех участников!).

25 декабря в прямом эфире инстаграм-аккаунта компании «Территория жизни» состоится подведение итогов конкурса. Жюри соберет все видео участников и в случайном порядке определит победителя, который получит новый iPhone 12 mini, чтобы еще активнее творить в новом году и создавать увлекательные видео.

Напомним, что при покупке квартиры в ЖК «Лугомтерия» до 31 декабря действует специальная акция «Платим ипотеку за вас»! Подробнее об акции можно узнать на сайте лугометрия.рф, по телефону 8(8412) 28-28-07, а также в новом офисе продаж на ул. Ульяновской (напротив ТЦ «Мега»).

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