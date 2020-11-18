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Общество

А. Никишин рассказал, когда коронавирус станет не опаснее гриппа

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, когда коронавирус перейдет в разряд «обычных», типа вируса гриппа.

«Надо разорвать цепочку передачи вируса от человека к человеку. Как только мы разрываем эту цепочку, становится невозможным существование вируса», - пояснил Никишин в эфире программы «Кабинет министров» на телеканале «Экспресс».

Для этого у 70% населения должен сформироваться иммунитет, что может быть достигнуто благодаря вакцинации или заражению (заболевание может протекать как с наличием симптомов, так и без них).

«Как только степень напряженности иммунитета у нас достигнет 70%, мы будем отмечать прерывание передачи вируса, и вирус COVID-19 перейдет в обычный разряд и будет расцениваться нами как грипп, который уже многие-многие годы существует. Что будет дальше, не знаю», - подытожил Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — tv-express.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что будет дальше, не знаю», - подытожил Никишин.
Угу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для этого у 70% населения должен сформироваться иммунитет, что может быть достигнуто благодаря вакцинации
У нас люди скорее помрут и перезаражают всех чем сделают прививку не то что от коронавируса но и от гриппа.

Гость||

Ля-ля-ля. Где вакцины?

Гость||

Никогда этот вирус не перейдет в разряд "обычных". Всех поголовно не привьешь, а иммунитет формируется на короткое время.

Гость||

Ух ты! А больше ничего он не рассказал? Может сказочку про белого бычка? Не?

Гость||

Ждать коллективного естественного иммунитета в 21 веке - не гуманно!

Гость||

вируса вообще бы не было если не распыляющие его самолёты на городом (химтрейлы)

Гость||

Гость писал(a):

Ждать коллективного естественного иммунитета в 21 веке - не гуманно!
Экономно.

Гость||

А врио Александр Никишин не знает, что вирус мутирует и судя по всему останется с нами навсегда.И ту вакцину , которую сделали надо применять уже сейчас, потому как весной будет бесполезна.Ковидная плазма не помогает больным с новыми мутациями короновируса, этим всё сказано ! И прервать цепочку нужно , чтобы сохранить жизни и для экономики трудресурсы.Или может у нас госслудащие пойдут работягами работать ?

Гость||

Врио от слова врать?

Гость||

Он уже сейчас ничего не знает, поэтому так и сказал в конце.И помочь нам не может ! Мог и не говорить этого.Печально ! Лучше бы сказал, что всё будет хорошо !

Гость||

Где бесплатные вакцины для строителей капитализма 21 века? )))

Имя: Гость
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