А. Никишин рассказал, когда коронавирус станет не опаснее гриппа

18.11.2020 | 09:43

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, когда коронавирус перейдет в разряд «обычных», типа вируса гриппа.

«Надо разорвать цепочку передачи вируса от человека к человеку. Как только мы разрываем эту цепочку, становится невозможным существование вируса», - пояснил Никишин в эфире программы «Кабинет министров» на телеканале «Экспресс».

Для этого у 70% населения должен сформироваться иммунитет, что может быть достигнуто благодаря вакцинации или заражению (заболевание может протекать как с наличием симптомов, так и без них).

«Как только степень напряженности иммунитета у нас достигнет 70%, мы будем отмечать прерывание передачи вируса, и вирус COVID-19 перейдет в обычный разряд и будет расцениваться нами как грипп, который уже многие-многие годы существует. Что будет дальше, не знаю», - подытожил Никишин.