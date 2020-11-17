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Общество

В Пензенской области из-за COVID-19 закрыта на карантин одна школа

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По состоянию на вторник, 17 ноября, в Пензенской области на карантине из-за коронавирусной инфекции находятся 1 школа и 8 групп в детских садах.

Из-за ОРВИ не работает 1 группа в 1 дошкольном образовательном учреждении.

Эти данные порталу PenzaInform.ru сообщили в министерстве образования региона.

По сравнению с предыдущим периодом количество детсадовцев на карантине уменьшилось. Так, к 6 ноября из-за коронавируса были распущены по домам воспитанники 12 групп, из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 3.

9 ноября сообщалось, что из-за COVID-19 ограничительные мероприятия введены в десяти группах, из-за ОРВИ - в трех.

На следующий день из-за коронавируса были закрыты еще три группы в детсадах, и в общей сложности их стало 13. Из-за ОРВИ дошкольные учреждения по-прежнему не посещали воспитанники трех групп.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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